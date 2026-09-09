Junín: más del 21% de los deudores está en mora y registra la tasa de mora en monto más alta de la región

El endeudamiento de las familias se convirtió en uno de los indicadores que reflejan con mayor claridad el deterioro de la economía doméstica. En Junín, los últimos datos del mapa de la deuda muestran un escenario preocupante: más de dos de cada diez personas que accedieron a un crédito se encuentran actualmente en situación de mora.

De acuerdo con el informe elaborado a partir de datos de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Junín registra un 21,15% de deudores en mora, un porcentaje que expone las dificultades que atraviesan numerosos hogares para cumplir con sus compromisos financieros.

El dato adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa el volumen de dinero involucrado. La ciudad presenta una tasa de mora sobre el monto adeudado del 14,23%, el nivel más elevado entre los municipios de la región incluidos en la comparación.

Junín aparece apenas por encima de Bragado, que registra un 14,20%. Más atrás se encuentran Chacabuco, con 12,84%; Chivilcoy, con 11,90%; y 9 de Julio, con 11,34%.

Es decir, el problema no se limita a la cantidad de personas que tienen dificultades para pagar. También es elevado el porcentaje del dinero comprometido que se encuentra en situación de mora, lo que muestra la dimensión que alcanzó el endeudamiento en la economía local.

Una deuda promedio que supera los $3,5 millones

Otro de los datos que surge del informe es el monto promedio de la mora por deudor. En Junín alcanza los $3,51 millones, una cifra que permite dimensionar el peso que tienen actualmente los compromisos financieros sobre los ingresos de quienes se encuentran atrasados.

El nivel de endeudamiento condiciona directamente la capacidad de consumo de las familias. Cuando una parte importante de los ingresos debe destinarse a cancelar cuotas, refinanciar obligaciones o cubrir atrasos, queda menos dinero disponible para los gastos cotidianos.

La situación también tiene impacto sobre la actividad comercial. Menor capacidad de compra significa menos consumo y, por lo tanto, una menor circulación de dinero en los comercios y servicios de la ciudad.

El fenómeno de la multimorosidad

El escenario se vuelve todavía más complejo cuando los hogares recurren a nuevos créditos para cubrir deudas anteriores. Es el fenómeno conocido como multimorosidad, que se produce cuando una persona acumula compromisos impagos con distintas entidades.

En ese proceso pueden aparecer simultáneamente bancos, financieras, mutuales y tarjetas de crédito, generando una cadena de obligaciones cada vez más difícil de afrontar.

La pérdida de poder adquisitivo y la necesidad de financiar gastos corrientes pueden profundizar esta dinámica. El crédito deja de funcionar como una herramienta para afrontar una compra o una inversión puntual y pasa a utilizarse para cubrir necesidades básicas o llegar a fin de mes.

En ese contexto, los números de Junín muestran una situación que merece especial atención. El 21,15% de los deudores registra mora, el 14,23% del monto adeudado se encuentra en esa condición y la mora promedio alcanza los $3,51 millones por deudor.

Los datos permiten dimensionar el impacto que el endeudamiento tiene sobre los hogares juninenses y también sobre la economía de la ciudad. La morosidad ya no aparece solamente como un problema individual de quienes no pueden afrontar una cuota, sino como una señal del deterioro de la capacidad de consumo y de la situación económica de una parte importante de la población.