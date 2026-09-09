Chacabuco reclama a Nación por la Variante y el tramo Chacabuco-Carmen de Areco de la Ruta 7

La paralización de las obras de la Ruta Nacional 7 volvió a generar un reclamo institucional en la región. En el Concejo Deliberante de Chacabuco ingresaron dos proyectos, impulsados por los bloques de Fuerza Patria y UCR-PRO, que serán tratados en la sesión de este miércoles y que tienen un punto en común: exigir al Gobierno nacional respuestas y definiciones sobre el futuro de obras consideradas estratégicas para todo el corredor vial.

El planteo alcanza particularmente a dos sectores de la Ruta 7. Por un lado, la Variante Chacabuco, un bypass de 23 kilómetros que quedó paralizado cuando presentaba un avance físico cercano al 75%. Por otro, el tramo de aproximadamente 55 kilómetros entre Chacabuco y Carmen de Areco, donde continúa sin ejecutarse la duplicación de calzada.

La preocupación no se limita a Chacabuco. La Ruta 7 constituye una de las principales vías de conexión para los vecinos de Junín y de numerosas localidades de la región que utilizan diariamente este corredor para trasladarse hacia Buenos Aires y otros puntos del territorio bonaerense.

Por eso, la falta de avances en estos dos sectores representa un problema que excede los límites del distrito chacabuquense. La finalización de la Variante permitiría desviar el tránsito pesado y mejorar la circulación por la zona urbana, mientras que la duplicación entre Chacabuco y Carmen de Areco es considerada fundamental para mejorar la seguridad y la fluidez de una ruta que soporta un importante volumen de tránsito.

Dos bloques, un mismo reclamo

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que el reclamo surgió desde espacios políticos que habitualmente mantienen posiciones diferentes. Tanto Fuerza Patria como UCR-PRO coincidieron en advertir sobre el deterioro de la traza y en reclamar al Gobierno nacional que defina qué sucederá con las obras pendientes.

El bloque UCR-PRO presentó una Minuta de Comunicación, expediente N° 22.378, dirigida al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional. El proyecto solicita información sobre los motivos de la paralización, los fondos asignados y el cronograma previsto, además de reclamar la pronta reactivación de los trabajos, ya sea de manera directa o mediante un convenio con la Provincia de Buenos Aires.

Por su parte, Fuerza Patria impulsó el Proyecto de Resolución, expediente N° 22.419, mediante el cual reclama al Gobierno nacional que utilice efectivamente los recursos del Sistema Vial Integrado para la ejecución de obras y la preservación de la infraestructura vial existente.

De esta manera, el Concejo Deliberante busca llevar al ámbito legislativo local un reclamo dirigido directamente a Nación por el estado de una ruta que tiene impacto regional.

El destino de los fondos también está bajo cuestionamiento

Los proyectos también ponen la mirada sobre el funcionamiento del Sistema Vial Integrado (SisVial), un fideicomiso financiado a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Según los datos incluidos en las presentaciones, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fondo acumuló aproximadamente $1,5 billones, pero solamente el 26,2%, equivalente a unos $394.406 millones, habría sido destinado a trabajos viales.

Los concejales también señalan que, al 31 de mayo de 2026, más de $1 billón permanecía inmovilizado en inversiones financieras, con $854.234 millones en títulos públicos y $146.784 millones en plazos fijos.

Para los autores de las iniciativas, esos recursos tienen una afectación específica y deberían ser destinados a la construcción, mantenimiento y reparación de las rutas nacionales.

La preocupación por la Variante Chacabuco

Uno de los principales puntos del reclamo es el futuro de la Variante Chacabuco. La obra quedó inconclusa pese a haber alcanzado un avance cercano al 75%, y ahora existe preocupación por la posibilidad de que su finalización quede supeditada a futuros procesos de concesión.

Desde el Concejo Deliberante cuestionan que el Estado nacional no vaya a asumir directamente la finalización de los trabajos y que se analice incorporar la obra a la denominada Red Federal de Concesiones.

Según advierten, esa alternativa podría demorar entre dos y tres años o incluso dejar la finalización sujeta a plazos indefinidos. Mientras tanto, la infraestructura construida continúa expuesta al deterioro y los usuarios deben transitar por sectores donde existen calzadas, banquinas y desvíos provisorios que generan preocupación.

Una ruta clave también para Junín

El reclamo adquiere especial importancia para Junín porque la Ruta 7 es una de las principales conexiones de la ciudad con el corredor bonaerense y con el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El tránsito de vecinos, transportistas y vehículos particulares convierte a esta carretera en una infraestructura estratégica para la actividad económica y la movilidad de toda la región. Cualquier demora en las obras o deterioro de la traza repercute directamente sobre quienes la utilizan.

En ese contexto, los proyectos que serán tratados por el Concejo Deliberante de Chacabuco representan un nuevo pedido de respuestas al Gobierno nacional sobre el futuro de la Ruta 7.

Con dos espacios políticos diferentes coincidiendo en el reclamo, el cuerpo deliberativo chacabuquense busca que Nación defina qué ocurrirá con la Variante Chacabuco y con la duplicación del tramo Chacabuco-Carmen de Areco, dos obras que permanecen pendientes y cuya concreción es reclamada no solamente por los vecinos de Chacabuco, sino por todos aquellos que utilizan este corredor, entre ellos miles de juninenses.