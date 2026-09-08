Proponen declarar la emergencia climática en toda la Provincia por el avance de El Niño

El escenario climático previsto para los próximos meses volvió a instalarse en la agenda de la Legislatura bonaerense. La senadora de Fuerza Patria, Malena Galmarini, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia climática en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, a partir de las previsiones vinculadas al fenómeno de El Niño.

La iniciativa propone que la emergencia tenga una vigencia de 180 días corridos, con la posibilidad de extenderla por otro período de igual duración mediante decreto del Poder Ejecutivo. Durante ese lapso, el Gobierno provincial quedaría facultado para disponer obras, acciones y contrataciones urgentes destinadas a prevenir, mitigar, atender y reparar los daños que pudieran provocar eventos climáticos extremos.

El proyecto toma como referencia los informes y alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre la evolución de El Niño y el riesgo de que el fenómeno alcance una intensidad fuerte o muy fuerte. En ese contexto, Galmarini plantea la necesidad de contar con herramientas que permitan anticipar la respuesta estatal frente a posibles inundaciones, anegamientos, crecidas y otros episodios derivados de condiciones meteorológicas adversas.

Un fondo específico para atender la emergencia

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la creación de un Fondo Provincial de Emergencia Climática, que tendría como objetivo financiar las medidas necesarias durante el período de emergencia.

Según el proyecto, los recursos podrían provenir de partidas contempladas en el Presupuesto provincial, reasignaciones presupuestarias, aportes y transferencias del Estado nacional, financiamiento de organismos nacionales e internacionales, donaciones y otros recursos que puedan incorporarse.

El esquema también contempla la posibilidad de otorgar subsidios y asistencia económica a personas y familias afectadas, así como a municipios, comercios, pequeñas y medianas empresas, productores agropecuarios e instituciones públicas o privadas que hayan sufrido daños como consecuencia de eventos climáticos.

Para los distritos afectados, el Ejecutivo provincial podría disponer aportes no reintegrables, anticipos financieros, maquinaria, combustible, bienes y materiales, además de asistencia técnica para las tareas de prevención, emergencia y recuperación.

De esta manera, la propuesta busca que la intervención estatal no se limite a la asistencia posterior a una inundación o desastre, sino que también permita financiar obras y acciones preventivas antes de que se produzcan los episodios más severos.

Coordinación entre ministerios

El proyecto plantea además la creación de una Mesa Interministerial de Emergencia Climática, que funcionaría como ámbito de coordinación de las distintas áreas del Gobierno provincial durante la vigencia del régimen.

El organismo estaría integrado por representantes de los ministerios de Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Salud y Economía. También participarían Defensa Civil, la Dirección de Vialidad, ABSA y otros organismos técnicos que determine el Ejecutivo.

La intención es centralizar información y coordinar recursos para fortalecer el monitoreo, la prevención, la asistencia a los damnificados y la posterior recuperación de infraestructura y servicios.

El impacto de El Niño

El Niño es un fenómeno climático vinculado con el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Las modificaciones que genera en la circulación atmosférica pueden alterar los patrones de precipitaciones en diferentes regiones.

En Argentina, uno de los escenarios que se analiza es la posibilidad de un incremento de las lluvias en determinadas zonas, situación que puede elevar el riesgo de inundaciones, anegamientos y crecidas. Sin embargo, la presencia de El Niño no implica que esos fenómenos necesariamente vayan a ocurrir en todos los lugares ni permite determinar con precisión cuándo y dónde se producirán.

Por ese motivo, la propuesta pone el foco en la prevención y en la capacidad de respuesta del Estado, especialmente en áreas sensibles como la infraestructura hídrica, los sistemas de drenaje, los caminos rurales y las zonas con antecedentes de inundaciones.

La Provincia ya anunció un plan de prevención

La iniciativa de Galmarini se conoce mientras el Gobierno de Axel Kicillof avanza con un plan provincial de prevención frente al escenario climático.

A fines de agosto, la Provincia anunció una inversión superior a $2,3 billones destinada a obras y acciones para reducir el impacto de posibles eventos extremos y fortalecer la coordinación con los 135 municipios bonaerenses.

El programa contempla trabajos sobre cursos de agua y sistemas de drenaje, mantenimiento de caminos, monitoreo hidrometeorológico y el fortalecimiento de las herramientas de prevención. También se prevé ampliar la red provincial de estaciones automáticas para mejorar el seguimiento de las condiciones hídricas.

Con su proyecto, Galmarini busca ahora que esa respuesta tenga además un marco de emergencia específico, con recursos, mecanismos de asistencia y una estructura de coordinación que permita actuar antes, durante y después de eventuales episodios climáticos severos.