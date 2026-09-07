ATUNNOBA adhiere a un paro nacional y exige el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Este martes 8 se llevará a cabo un paro universitario a nivel nacional que contará con la adhesión de la Asociación de Trabajadores NoDocentes de la UNNOBA (ATUNNOBA). En el marco del Plan de Lucha convocado por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales y nuestra federación FATUN, desde ATUNNOBA la entidad gremial conducida por Jorge Mendoza anunció su adhesión al Paro Nacional Universitario de 24 horas para este martes 8 de septiembre, sin concurrencia a los lugares de trabajo.

Los reclamos pasan por la recomposición salarial urgente para recuperar lo perdido ante la inflación, exigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, actualización de las Becas Progresar y Manuel Belgrano y presupuesto universitario digno para garantizar el funcionamiento.

Mendoza destacó que "continuamos el plan de lucha tras la reunión del Frente Sindical Interuniversitario, cumpliéndose distintas actividades entre ellas una reunión con rectores de universidades nacionales. Se nota una desidia del gobierno nacional para no cumplir con la Ley de Financiamiento Universitaria que fue votada en octubre de 2025. Continuaremos en unidad toda la comunidad universitaria, solicitando que se cumpla y aplique la mencionada Ley".

Cómo seguirá el plan de lucha

Tras el paro nacional de actividades en las universidades, sin concurrencia a los lugares de trabajo, el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, del cual FATUN es parte, determinó la realización de una jornada nacional de clases públicas "La universidad en la calle" el martes 15 de septiembre y el jueves 17 se efectuará un acto en el Palacio Pizzurno en el marco de la convocatoria a paritaria docente y Nodocente