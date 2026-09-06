Volcó una camioneta en el acceso a Irala y dos personas fueron trasladadas al hospital

Un accidente de tránsito se registró este domingo al mediodía en el acceso a la localidad de Irala, donde durante esta jornada se desarrolla la Fiesta Provincial del Agricultor.

Por causas que son materia de investigación, una camioneta que ingresaba a la localidad despistó, volcó y terminó dentro de la cuneta, apoyada sobre uno de sus laterales.

Como consecuencia del siniestro, las dos personas que viajaban en el vehículo debieron ser asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas en ambulancia al Hospital San Luis de Bragado para recibir atención médica.

En el operativo intervinieron los Bomberos Voluntarios de O'Brien, quienes se encontraban en Irala con motivo del desfile previsto por la celebración, además de los servicios sanitarios que estuvieron a cargo del traslado de los ocupantes.

Las circunstancias en las que se produjo el vuelco son investigadas.