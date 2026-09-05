Dos mujeres aprehendidas y dos presuntos “narco kioscos” desarticulados en Junín

Dos mujeres de 29 y 40 años fueron aprehendidas en Junín luego de dos allanamientos realizados por la Policía en el marco de una investigación que comenzó por el faltante de herramientas de una vivienda.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría Segunda, con apoyo de efectivos de SASU, en dos domicilios ubicados en distintos puntos de la ciudad.

Uno de los allanamientos tuvo lugar en inmediaciones de las calles Chaves y Colombia, en el barrio La Celeste, mientras que el segundo se concretó en un domicilio de calle Payán, en el barrio Almirante Brown.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 18 envoltorios con clorhidrato de cocaína, además de dos balanzas de precisión, recortes de bolsas de nylon, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los test orientativos realizados sobre las sustancias incautadas dieron resultado positivo para clorhidrato de cocaína.

Como consecuencia del procedimiento, las dos mujeres quedaron aprehendidas e imputadas por “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”, delito contemplado en el artículo 5, inciso C, de la Ley 23.737.

De acuerdo con lo informado por la Policía, los procedimientos permitieron desarticular dos lugares sindicados como presuntos “narco kioscos”, donde se habría desarrollado la comercialización de estupefacientes.

La causa quedó a disposición de la Unidad Funcional Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial Junín, que continúa con las actuaciones y las diligencias judiciales correspondientes.