La Provincia incorporó 22 profesionales al HIGA Junín para fortalecer la atención

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires incorporó 22 nuevos profesionales al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Abraham Félix Piñeyro” de Junín, en el marco del ingreso de 1.793 jóvenes profesionales al sistema sanitario bonaerense.

La incorporación se concretó a través del Examen de Residencias del Equipo de Salud Bonaerense (ERES Bonaerense), mediante el cual los profesionales seleccionaron hospitales y centros de salud de la Provincia para continuar su formación y, al mismo tiempo, integrarse a los equipos que brindan atención a la comunidad.

En la Región Sanitaria III, el HIGA Junín fue uno de los establecimientos que recibió nuevos residentes. La medida apunta a fortalecer los equipos profesionales y ampliar la capacidad de respuesta del hospital público de referencia de la región.

Entre las incorporaciones se destacan dos profesionales de psiquiatría, una especialidad que registra una creciente demanda en el sistema público de salud. También se adjudicaron dos cargos de psicología clínica, reforzando el abordaje de las problemáticas vinculadas a la salud mental.

Además, el hospital sumó profesionales en distintas áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del sistema sanitario. Se incorporaron dos residentes de terapia intensiva, uno de clínica médica y uno de pediatría, junto con nuevos profesionales para los servicios de cirugía general, obstetricia y tocoginecología, entre otras especialidades.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense destacaron que la incorporación de residentes representa una inversión en la formación de especialistas y en el fortalecimiento de la atención en los hospitales públicos.

El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo que incorporar residentes al sistema sanitario significa “invertir en el futuro de la salud pública”, al remarcar que los profesionales que hoy se forman en los hospitales también cumplen tareas de atención a la población.