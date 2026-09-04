Y el Verde va

Sarmiento volvió a la victoria en Río Cuarto. El Verde venció a Estudiantes por dos a cero con goles de Gonzalo Maffei, en contra, y Junior Marabel, de penal, en el arranque de la octava fecha del Torneo Clausura y quedó segundo en la Zona B, a un punto de Argentinos Juniors.

Ulises Giménez reemplazó a Julián Contrera como único cambio en Sarmiento que volvió a presentar el 4-4-2 con Salle de mediocampista y el ex River de lateral, ambos por la derecha, y con esa disposición el equipo de Sava mostró tener el arco de enfrente como objetivo desde el arranque. Así, luego de llegar en dos oportunidades, a los seis minutos se puso en ventaja. La jugada se inició en el sector izquierdo de la defensa con una sucesión de pases que terminó con la permuta de posiciones entre Suárez y Mavilla, que posicionado como lateral advirtió la diagonal del centro hacia afuera de Herrera y hacia allí fue el pase. El delantero recibió, mandó el centro atrás, en el camino Maffini la desvió con el brazo izquierdo y la pelota se metió adentro del arco.

El local utilizó el sistema 5-3-2 y con la desventaja fue el que comenzó a protagonizar el encuentro intentando profundizar por las bandas para encontrar en la movilidad a los atacantes y así fue metiendo al visitante cerca de su propio arco.

}En ese escenario, Ayala surgió dos veces para evitar el empate. Primero tras un tiro de esquina y el posterior cabezazo de Valiente, que había aparecido solo en la puerta del área chica, y después para contener un remate de Alanís de media distancia.

No era el momento del Verde en el partido pero a los 30, en una contra, estuvo a punto de macar el segundo. Mavilla limpió a dos rivales con la pelota pegada al pie, fijó al central hasta soltarla para Herrera, que ya dentro del área tuvo la definición pero eligió devolverla aunque el control del ex Belgrano le quedó largo.

Con ese panorama se fue el primer tiempo: el León teniendo la pelota, mientras que lo mejor de los juninenses aparecía cada vez que lograba sumar pases y hacer participar a los medios, aunque no sucedió demasiado y sobre el cierre Giménez se fue lesionado, ingresó González y Salle pasó al lateral.

Estudiantes sumó a Lozano por González y mostró su reacción en la primera del segundo con un centro pasado que Ayala calculó mal e Insaurralde terminó despejando adentro del área chica con el arco libre.

Las complicaciones siguieron para Sarmiento porque a los cuatro minutos el que debió salir lesionado fue Suárez, reemplazado por Díaz, gastando la segunda ventana.

El partido entró en el terreno del ida y vuelta y el chaqueño debió aparece otra vez para tapar el disparó de Rosané, abajo, y en la siguiente Martínez, tras un gran pase de Mavilla, enfrentó al arquero, definió por arriba pero la ejecución quedó corta y la pelota picando en el área chica.

En esa lógica de acción en los dos arcos, el León, que desarmó la línea de cinco, llegó a los 20 luego de un error en el retroceso de Marabel que la perdió mal posicionado, Alanís fue hasta el fondo, envió el centro atrás para el remate de Valiente pero en el camino apareció Insaurralde para poner el cuerpo y sacar la definición. Y en la siguiente, el propio Marabel profundizó por la izquierda, mandó el centro por abajo y cuando la pelota se iba Bruera derribó a Mavilla. El paraguayo se hizo cargo del penal y anotó el dos a cero con un tiro bajo, sobre la derecha, cuando el reloj marcaba 26.

El segundo tanto aplacó la búsqueda del local que ya no encontró claridad en los metros finales, mientras que la imprecisión del visitante le impedía aprovechar los espacios y llegar al tercero. No obstante, luego de una distracción en un tiro de esquina que el elenco de Forestello jugó corto, Martínez terminó sacando en la línea un remate de Maffei.

El cierre tuvo dos momentos, primero Sarmiento aguantando y luego Santamaría pudo marcar el tres a cero pero cuando enfrentó a Bruera no fue preciso y el arquero despejó.

Síntesis:

Estudiantes de Río Cuarto 0: Lucas Bruera; Gonzalo González, Juan Antonini, Gonzalo Maffei, Matías Valenti, Fernando Rodríguez; Siro Rosané, Alejandro Cabrera, Garbiel Alanís; Mauro Valiente e Ibrahim Hesar. DT: Rubén Forestello.

Cambios: 45’ Raúl Lozano por Gonzalo González. 62’ Tomás González por Rosané. 67’ Mateo Bajamich por Valiente. 82’ Francesco Lo Celso y Martín Garnerone por Fernando Rodríguez y Alanís.

Amonestados: Fernando Rodríguez y Maffei.

Sarmiento: Thyago Ayala; Ulises Giménez, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Mauricio Martínez, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: 42’ Gastón González por Ulises Giménez. 49’ Gabriel Díaz por Suárez. 82’ Elián Giménez, Thiago Santamaría y Gastón Arturia por Herrera, Mavilla y Salle.

Amonestados: no hubo.

Goles: 6’ Maffini, en contra. 71’ Marabel, de penal.

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Antonio Candini.

Fotos: Mariano Morente.

Nota: Federico Galván.