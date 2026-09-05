Junín se mete entre los mejores del país: Bancá El Farol logró el quinto puesto en el Torneo Federal de Chefs

La gastronomía juninense volvió a destacarse a nivel nacional. El equipo gastronómico de Bancá El Farol, integrado por Carmela María Cascabelos y Gaspar García, obtuvo el quinto puesto en la final nacional del Torneo Federal de Chefs, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

La instancia decisiva se desarrolló entre el 2 y el 4 de septiembre en el predio de La Rural de Buenos Aires, en el marco de HOTELGA 2026. Allí participaron 30 equipos de distintos puntos del país, que debieron presentar sus propuestas gastronómicas en vivo ante un jurado técnico especializado.

Además del destacado quinto lugar en la clasificación general, el equipo juninense recibió una mención especial al trabajo de investigación, reconocimiento que compartió con apenas otro equipo de todo el país.

La distinción puso especialmente en valor el trabajo relacionado con la investigación, el rescate y la incorporación de productos y saberes gastronómicos vinculados con la identidad de cada lugar.

Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHG) celebraron la actuación de los representantes locales. Su presidenta, Yael Bonzanini, expresó el orgullo de la institución y del sector por el resultado alcanzado.

“Estamos muy felices y orgullosos de ellos, por todo el esfuerzo y el enorme trabajo que realizaron para estar presentes y representar a la ciudad en un torneo de esta envergadura”, señaló.

El resultado conseguido en La Rural vuelve a poner a Junín entre los protagonistas de la gastronomía nacional y representa un reconocimiento al talento y al trabajo de los cocineros de la ciudad.