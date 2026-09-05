Encontraron a un hombre atado y gravemente herido dentro de un vagón en el predio ferroviario de Junín

Un grave episodio se registró durante la madrugada de este sábado en el predio ferroviario de Junín, donde un hombre fue encontrado atado de pies y manos y con varias heridas provocadas por un arma blanca, en el interior de uno de los vagones abandonados ubicados en el lugar.

La información inicial fue publicada por Junín 24, que señaló que el hecho ocurrió pasada la 1 de la madrugada, luego de una denuncia que ingresó al sistema de emergencias. A partir del aviso, móviles del Comando Patrullas se dirigieron hasta el sector de calle Newbery, a la altura del 400, en inmediaciones del barrio Pueblo Nuevo.

Al ingresar al predio, los efectivos encontraron en el interior de un vagón a un hombre semiinconsciente y maniatado, con lesiones producidas por un arma blanca. Una ambulancia del SAME llegó al lugar y trasladó a la víctima para recibir atención médica.

Posteriormente, Semanario de Junín amplió la información y señaló que el hombre habría sufrido varias heridas cortopunzantes en distintas partes del cuerpo y que, luego de ser asistido en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín, quedó internado en el área de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.

En el marco de las primeras actuaciones, la Policía habría detenido a un hombre mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia y sería señalado como el presunto autor del ataque. Según la información publicada por Semanario, las averiguaciones se realizaron a partir de declaraciones de un testigo.

El hecho generó un importante despliegue policial durante la madrugada en el sector ferroviario. La investigación quedó bajo intervención de la Justicia Federal, debido a que el predio donde ocurrió el episodio pertenece al Estado nacional.

Por el momento, no trascendieron oficialmente mayores detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el ataque ni sobre el vínculo entre la víctima y el hombre detenido. La investigación busca establecer qué ocurrió dentro del vagón y cuáles fueron las circunstancias que derivaron en las graves lesiones sufridas por la víctima.