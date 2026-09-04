Cuatro intervenciones de Bomberos durante la jornada del jueves en distintos puntos de Junín

Cuatro salidas operativas completó el Cuartel de Bomberos de Junín durante la jornada de este jueves 3 de septiembre, atendiendo llamados por emergencias domiciliarias y un foco en zona rural, todas resueltas sin que se registraran personas heridas.

El primer servicio se activó a las 04:45 horas tras una alerta por un incendio en una propiedad ubicada en calle De Marchi al 140. Al arribar la unidad operacional, los efectivos constataron que el fuego se había desatado en un lavarropas instalado en el sector de la terraza. Tras cortar de inmediato el suministro eléctrico, los bomberos extinguieron las llamas mediante una línea devanadera. La acción del calor afectó el electrodoméstico y la persiana plástica de una ventana balcón de la finca.

Poco después, a las 05:40 horas, los bomberos acudieron a Intendente Solana al 270 por una denuncia de principio de incendio en un medidor. Al llegar al lugar, se constató que operarios de la empresa EDEN se encontraban realizando tareas sobre una grampa de la línea de tensión, verificándose que no existía fuego activo, por lo que no fue necesaria la intervención de la dotación.

Ya por la noche, a las 19:58 horas, se convocó a los efectivos hasta un departamento ubicado en el cuarto piso de un edificio de calle Colón al 07. El siniestro se gestó en el sector del extractor de aire de la cocina. El rápido accionar de la dotación permitió sofocar las llamas antes de que se propagaran al resto del ambiente y del departamento.

Finalmente, a las 20:45 horas, una unidad fue desplegada hasta el camino rural hacia la localidad de Agustín Roca, a unos 15 kilómetros del casco urbano de Junín. En el lugar se extinguió un incendio de pastizales bajos que afectaba una superficie aproximada de 50 por 300 metros, utilizando una línea auxiliar para circunscribir y apagar el foco.