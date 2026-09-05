Ponce de León y Morillo, protagonistas locales en la clasificación del TC2000 en Junín

El TC2000 volvió a acelerar en Junín y los pilotos locales fueron protagonistas de una jornada que dejó todo preparado para la gran final de este domingo en el autódromo “Eusebio Marcilla”.

En una clasificación muy pareja, Franco Morillo y Gabriel Ponce de León terminaron entre los principales protagonistas, ubicándose quinto y sexto, respectivamente, y quedando bien posicionados de cara a la competencia que cerrará la séptima fecha del campeonato.

La pole position quedó en manos de Matías Rossi, quien con el Toyota Corolla Cross marcó un tiempo de 1:22.820 y volvió a demostrar su vigencia en la categoría. El campeón superó por apenas 28 milésimas a Lucas Carabajal, en una clasificación definida por diferencias mínimas.

Pero para el público juninense, la atención estuvo especialmente puesta en los dos representantes de la ciudad.

Franco Morillo logró el quinto puesto, con una actuación que lo dejó entre los pilotos más rápidos de la jornada y le permite afrontar la carrera con buenas expectativas. El piloto local buscará aprovechar el conocimiento del circuito y el acompañamiento de su gente para ir en busca de un resultado importante.

A pocos lugares terminó Gabriel Ponce de León, que clasificó sexto. El experimentado piloto juninense llega además con el antecedente reciente de haber ganado la fecha anterior del TC2000, disputada en Toay, donde consiguió una nueva victoria en una extensa trayectoria dentro de la categoría.

La presencia de ambos pilotos le aporta un condimento especial a una fecha que tiene a Junín nuevamente en el centro de la escena del automovilismo nacional.

Rossi, el más rápido

Rossi fue el encargado de quedarse con la clasificación. El piloto de Toyota registró 1:22.820 y consiguió así una nueva pole en el TC2000.

El resultado volvió a mostrar la paridad existente en la categoría: Lucas Carabajal quedó segundo a solamente 28 milésimas, mientras que Francisco Monarca completó el tercer lugar.

Sin embargo, la posición obtenida en la clasificación no significa que Rossi vaya a largar desde el primer lugar en la final. Debido al sistema de inversión de la grilla, el orden de partida será modificado para la competencia del domingo.

Esto abre un escenario especialmente interesante para los pilotos locales, que tendrán la posibilidad de avanzar desde una buena posición y pelear por los puestos de adelante ante su público.

Una final que promete

La carrera se disputará este domingo en el circuito juninense y será el momento de la verdad para Morillo y Ponce de León.

Para Morillo, la quinta posición obtenida en clasificación representa una buena plataforma para intentar meterse en la pelea por los primeros puestos. Ponce de León, en tanto, buscará repetir el protagonismo que tuvo en la fecha anterior y volver a subir a lo más alto del podio.

Con el campeón Matías Rossi como referencia, una clasificación sumamente pareja y dos pilotos juninenses entre los principales puestos, el TC2000 tiene todo listo para ofrecer una final con varios atractivos en el “Eusebio Marcilla”.