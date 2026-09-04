TC2000 en Junín: horarios y cronograma completo para este fin de semana

El campeonato 2026 del TC2000 llega este fin de semana al autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín, donde se disputará la 7° fecha de la temporada. La actividad en pista comenzará este sábado y se extenderá hasta el domingo, cuando se llevará a cabo la carrera final.

Matías Rossi llega a Junín como líder del campeonato, con 101 puntos, y buscará mantener la ventaja en una fecha especial para el piloto de Del Viso, ya que el año pasado se consagró campeón de la categoría precisamente en este trazado.

En aquella oportunidad, Rossi finalizó tercero al comando de su Toyota Corolla Cross, mientras que la victoria quedó en manos del piloto local Gabriel Ponce de León.

El cronograma del TC2000 en Junín

Sábado

La actividad comenzará por la mañana con los pilotos autorizados y el shakedown. Luego se desarrollarán las diferentes tandas de entrenamientos y, por la tarde, la clasificación.

10:00 a 10:10 — Pilotos autorizados.

10:15 a 10:25 — Shakedown, todos juntos.

12:00 a 12:20 — Práctica oficial 1, grupo de libre elección.

12:25 a 12:45 — Práctica oficial 1, grupo de libre elección.

13:45 a 14:05 — Práctica oficial 2, grupo de libre elección.

14:10 a 14:30 — Práctica oficial 2, grupo de libre elección.

16:00 a 16:10 — Parque cerrado, box 45°.

16:10 a 16:45 — Clasificación, una vuelta lanzada.

Domingo

La jornada del domingo tendrá como actividad central la carrera final del TC2000, que se disputará sobre una duración de 35 minutos más una vuelta.

12:35 a 12:40 — Apertura de boxes.

12:40 a 12:55 — Grid Show.

12:55 — Despeje de grilla.

13:00 a 13:40 — Carrera final: 35 minutos + 1 vuelta.

13:45 a 14:00 — Podio.

El regreso del TC2000 a Junín

La competencia volverá a tener como escenario al autódromo “Eusebio Marcilla”, ubicado sobre el camino al Parque Natural Laguna de Gómez, frente al Club de Planeadores.

El trazado original fue inaugurado en 1947, mientras que la pista fue pavimentada en 1970 y posteriormente ampliada hasta alcanzar los 4.200 metros de extensión en 2011.

El acceso al predio se encuentra en el kilómetro 7 del camino al Parque Natural Laguna de Gómez, que nace hacia el sudoeste en el kilómetro 259 de la Ruta Nacional 7.

Con el campeonato en plena definición y Rossi nuevamente como protagonista, Junín se prepara para vivir durante este fin de semana una nueva fecha del TC2000.