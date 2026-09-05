Murió un joven motociclista que había sufrido un grave accidente en Cerrito Colorado

Cristian Romanelli, un joven de 18 años que había sufrido un grave accidente en motocicleta a fines de mayo en Junín, murió luego de permanecer internado durante más de tres meses en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Junín, según informó el diario Democracia.

El siniestro había ocurrido durante la mañana del 28 de mayo en el barrio Cerrito Colorado. Romanelli fue encontrado inconsciente sobre el asfalto, junto a una motocicleta Honda Wave, en calle Los Naranjos, a pocos metros de Las Luciérnagas.

Un vecino que transitaba por el sector advirtió la presencia del joven y de la motocicleta caída y dio aviso a los servicios de emergencia. Minutos después arribaron efectivos policiales y una ambulancia del SAME, que trasladó al motociclista de urgencia al HIGA Junín.

Los profesionales médicos constataron que presentaba un grave traumatismo de cráneo, además de fracturas que demandaron una intervención quirúrgica. Romanelli fue operado ese mismo día y quedó internado debido a la complejidad de las lesiones.

Con el paso de las semanas, su cuadro continuó siendo delicado. Incluso se había previsto una nueva intervención quirúrgica para colocarle una prótesis craneal. Ante la necesidad de afrontar los costos de una prótesis 3D de titanio, familiares y allegados habían impulsado una campaña solidaria para reunir los fondos necesarios.

Sin embargo, la evolución de su estado de salud no fue favorable y finalmente falleció luego de permanecer internado desde aquel accidente.

La investigación del accidente

Las circunstancias en las que se produjo el siniestro todavía no habían podido determinarse con precisión. Romanelli fue encontrado tendido sobre la calzada y no había testigos directos que pudieran aportar información sobre lo ocurrido en los momentos previos.

Una de las hipótesis consideradas desde el comienzo fue que el joven hubiera perdido el control de la Honda Wave y cayera sobre el asfalto, aunque tampoco se descartaba la posibilidad de que hubiera intervenido otro vehículo.

Tras el hecho, personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes en el lugar y sobre la motocicleta, con el objetivo de reconstruir la mecánica del accidente y establecer si existió participación de terceros.