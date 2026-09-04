Petrecca promete trabajar "seriamente" para "salvar a la provincia"

El intendente de Junín con pedido de licencia, Pablo Petrecca, volvió a hablar de la necesidad de construir una alternativa política para la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027. El senador provincial del PRO viene manteniendo reuniones con distintos dirigentes y sectores políticos, en una agenda que busca ampliar sus vínculos y posicionarlo dentro de la discusión bonaerense.

En ese marco, tras un encuentro mantenido este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, Petrecca volvió a dejar una definición que resume buena parte de su actual discurso político.

“Como vengo sosteniendo hace un tiempo, llegó la hora de trabajar seriamente para salvar a la provincia del kirchnerismo y con ese objetivo trabajo para sumar a todos aquellos que pensamos parecido y queremos lo mismo”, sostuvo.

La frase plantea un objetivo político concreto: desplazar al kirchnerismo del gobierno bonaerense. Pero también deja abierto otro interrogante sobre el diagnóstico que realiza el senador respecto de los problemas que atraviesa la Provincia.

Porque cuando Petrecca habla de “salvar” a Buenos Aires, su diagnóstico parece quedar concentrado en la cuestión política y en el kirchnerismo, sin mayores referencias a una realidad económica que también condiciona fuertemente a los bonaerenses.

La pérdida de puestos de trabajo, la caída de la actividad, las dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas, el menor consumo y el impacto de las políticas económicas nacionales sobre los municipios y sobre la propia Provincia forman parte de una agenda que difícilmente pueda quedar afuera de cualquier discusión sobre el futuro bonaerense.

Y allí aparece una particularidad del discurso de Petrecca: habla de las necesidades de los bonaerenses, pero prácticamente no hace referencia a la situación nacional, pese a que muchas de las variables económicas que afectan a la Provincia están directamente vinculadas con decisiones tomadas por el Gobierno nacional.

El senador plantea que la solución pasa por construir una alternativa capaz de “poner fin” a las necesidades de los bonaerenses y que ese espacio debe reunir a dirigentes de distintos sectores.

“La construcción de una alternativa electoral para gobernar la provincia debe nuclear a los mejores y basarse en el diálogo, los consensos y los proyectos que pongan fin a las necesidades de los bonaerenses”, afirmó.