Comercios e industrias de Junín buscan sostenerse frente a la caída del consumo y el aumento de los costos

El comercio y la industria de Junín atraviesan un escenario complejo, marcado principalmente por la retracción del consumo, el incremento de los costos y las dificultades que enfrentan las empresas para sostener su actividad y preservar las fuentes de trabajo.

En este contexto, la presidenta de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), Marianela Mucciolo, dialogó en exclusiva con Junín Digital y analizó la realidad de ambos sectores, aunque también destacó la capacidad de comerciantes e industriales locales para adaptarse y seguir apostando por la ciudad.

El desafío de sostener el comercio

Mucciolo señaló que uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el comercio juninense es la caída del consumo.

“El comercio de Junín está atravesando un momento complejo, principalmente por la retracción del consumo y por el incremento de los costos”, explicó.

La dirigente sostuvo que, frente a este escenario, la preocupación no pasa solamente por recuperar el nivel de ventas, sino también por lograr sostener las estructuras comerciales y cumplir con las distintas obligaciones.

“Hoy la preocupación pasa por recuperar ventas y, al mismo tiempo, poder sostener la estructura, cumplir con las obligaciones y preservar las fuentes de trabajo”, remarcó.

Sin embargo, Mucciolo consideró importante destacar la respuesta que están dando los comerciantes locales frente a las dificultades.

“Tenemos un comercio que no se queda quieto. El comerciante juninense sigue apostando, buscando alternativas, incorporando nuevas herramientas y tratando de adaptarse a una realidad que cambia permanentemente”, afirmó.

Una industria que enfrenta nuevos desafíos

La industria local tampoco permanece al margen del contexto económico general. Según explicó la presidenta de SCIJ, las empresas del sector enfrentan dificultades relacionadas con el nivel de actividad, los costos, el acceso al financiamiento y la necesidad de ser cada vez más competitivas.

A esos desafíos se suma una problemática que aparece con fuerza entre las empresas locales: la dificultad para conseguir mano de obra calificada, especialmente para determinados puestos y oficios.

“Es un tema importante porque también puede condicionar las posibilidades de crecimiento de nuestras industrias”, advirtió Mucciolo.

Más allá de las dificultades, la titular de SCIJ puso en valor el entramado industrial que tiene Junín y la trayectoria de numerosas empresas que durante años sostuvieron inversiones, producción y empleo.

“Junín cuenta con industrias y pymes de enorme trayectoria, muchas de ellas familiares, que durante años han invertido, producido y generado trabajo en nuestra ciudad”, destacó.

En ese sentido, remarcó el esfuerzo que existe detrás de cada empresa y planteó la necesidad de generar condiciones que permitan sostener y ampliar la actividad.

“Detrás de cada una de esas empresas hay muchísimo esfuerzo y eso tenemos que cuidarlo”, sostuvo.

Y agregó: “Necesitamos que quien produce, invierte y genera trabajo tenga condiciones para seguir haciéndolo y para crecer”.

Para Mucciolo, el desarrollo industrial tiene un impacto que excede a las propias empresas, ya que genera empleo, agrega valor y moviliza a otros sectores de la economía local.

“La industria es fundamental para el desarrollo de Junín: genera empleo, agrega valor y moviliza muchos otros sectores de nuestra economía”, afirmó.

El rol de la Sociedad Comercio e Industria

Frente a este escenario, Mucciolo destacó también el rol que debe cumplir una institución como SCIJ, especialmente en momentos de dificultades para comerciantes e industriales.

“Siempre digo que una institución como SCIJ tiene que estar cerca. Escuchar al comerciante y al industrial, conocer lo que les pasa y, a partir de ahí, gestionar y buscar respuestas. Para eso estamos”, señaló.

Desde la entidad se impulsan distintas herramientas destinadas a acompañar a los sectores comercial, industrial y productivo.

“Desde SCIJ impulsamos capacitaciones, generamos convenios y beneficios para nuestros socios y trabajamos articuladamente con la UNNOBA, el Municipio, FEBA y CAME en diferentes iniciativas que buscan fortalecer al sector comercial, industrial y productivo de Junín”, explicó.

Centros Comerciales a Cielo Abierto

Otro de los ejes de trabajo de la Sociedad Comercio e Industria está vinculado con los Centros Comerciales a Cielo Abierto, con iniciativas orientadas a mejorar y fortalecer distintos corredores comerciales de la ciudad.

En ese marco, Mucciolo destacó particularmente el proyecto de puesta en valor de avenida Rivadavia.

“También estamos trabajando sobre nuestros Centros Comerciales a Cielo Abierto, como el proyecto de puesta en valor de avenida Rivadavia, que es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr cuando el sector público y privado articulan detrás de un objetivo común”, afirmó.

Para la presidenta de SCIJ, el desafío pasa por acompañar a quienes todos los días sostienen sus comercios e industrias, generan empleo y realizan inversiones en la ciudad.

En un contexto de caída del consumo y aumento de los costos, la apuesta de la institución es fortalecer el vínculo con comerciantes e industriales, generar herramientas y promover una mayor articulación entre los distintos actores para que el entramado productivo local pueda sostenerse y, con mejores condiciones, volver a crecer.