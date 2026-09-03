“La macro de Milei es la que los está fundiendo”: Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional ante los industriales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este miércoles una jornada por el Día de la Industria junto a representantes de cámaras empresariales, sindicatos y distintos actores del entramado productivo bonaerense. El encuentro se realizó en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón y estuvo atravesado por un fuerte cuestionamiento a las políticas económicas del Gobierno nacional.

Bajo la consigna “Con producción y trabajo, hay otro camino”, Kicillof sostuvo que la situación que atraviesa el sector industrial no responde a una cuestión coyuntural, sino a decisiones concretas de la administración de Javier Milei.

“Lo que estamos presenciando en la Argentina no es producto del azar ni de una mala coyuntura: hay una decisión política del Gobierno nacional de aplicar un plan sistemático de desindustrialización”, afirmó el mandatario bonaerense, quien calificó esa política como “criminal” y advirtió que apunta “contra nuestra historia, nuestra soberanía y el futuro del país”.

Kicillof aseguró además que el deterioro del entramado industrial “se profundiza mes a mes” y cuestionó el rumbo de la economía nacional. “Los resultados son exactamente los que Milei buscaba: quebrar a la industria y cambiar de raíz la matriz productiva y la inserción internacional de la Argentina”, manifestó.

En esa línea, planteó que el modelo impulsado por el Gobierno nacional se diferencia de las políticas que llevan adelante otros países. “Todos los países hacen política industrial por razones productivas, estratégicas y de soberanía”, sostuvo, y acusó a la administración libertaria de buscar “un país primarizado, sin trabajo y sin derechos”.

Durante la jornada también tomó la palabra la vicegobernadora Verónica Magario, quien describió el escenario que atraviesa la industria como consecuencia de la combinación de “costos de producción altos, apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo”.

“Todos los rubros están quebrados debido a un Gobierno nacional que no piensa en el sector”, afirmó Magario, y sostuvo que es necesario “plantear un cambio profundo” para recuperar la industria y el empleo.

Por su parte, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, aportó datos sobre la evolución del sector desde el cambio de gobierno nacional. Según indicó, desde la asunción de Milei cerraron 1.597 empresas bonaerenses y se perdieron más de 46.000 puestos de trabajo industriales.

“La industria vive una situación muy crítica”, afirmó Costa, quien responsabilizó al Gobierno nacional por el proceso de desindustrialización. También reivindicó el rol de las fábricas y de los trabajadores frente al actual escenario económico.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, coincidió en la necesidad de sostener una estrategia de desarrollo productivo y afirmó que “no existe un modelo de país fructífero sin industria”. En ese sentido, destacó las políticas impulsadas por la Provincia para acompañar a los sectores productivos bonaerenses.

La actividad reunió además a dirigentes de las principales cámaras industriales y empresariales del país y de la provincia de Buenos Aires, entre ellos representantes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (UIPBA), la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, la Fundación ProTejer, la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina (CIFRA), la Confederación General Empresaria de la República Argentina (CGERA), la Cámara de la Industria Cervecera Argentina, la Cámara de la Industria del Calzado y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval, entre otras entidades.

También participaron funcionarios provinciales, representantes sindicales y empresarios vinculados a distintos sectores de la producción.

En el cierre del encuentro, Kicillof sostuvo que la situación puede revertirse, aunque advirtió que requerirá tiempo y esfuerzo. “El camino requiere políticas inteligentes y soberanas que reindustrialicen la Argentina”, afirmó.

El gobernador planteó así una nueva defensa de un modelo basado en la producción y el empleo industrial, en contraposición con el rumbo económico nacional, y sostuvo que las decisiones sobre la matriz productiva del país deben estar orientadas “en favor del único beneficiario que nos importa: el pueblo argentino”.