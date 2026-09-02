Guerrera deja abierta una candidatura de Massa para 2027: "Es el indicado para revertir esto"

El vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense , Alexis Guerrera, defendió el paso de Sergio Massa por el Ministerio de Economía de la Nación y cuestionó el rumbo de Javier Milei. Además, habló de las PASO, el vínculo entre Massa y Axel Kicillof y el escenario electoral hacia 2027.

El dirigente del Frente Renovador planteó que Massa asumió en Economía en un escenario “muy, pero muy complicado” y que, frente a esa situación, optó por priorizar a las familias antes que trasladar el costo de la crisis a la sociedad.

“Era con la gente adentro o con la gente afuera”, resumió el pintense, quien reivindicó la continuidad de los subsidios a las tarifas y al transporte, además de otras políticas de protección. “Era con inflación, pero con heladeras llenas”, señaló. Sobre ese plano, el diputado sostuvo que la inflación registrada durante la gestión de Javier Milei es similar e incluso “un poco más alta” que la de la etapa de Massa en Economía, donde habían ingresos y paritarias.

En una entrevista con el programa "El Bunker", en 221 Radio que conduce Juan Rubinacci, Guerrera cuestionó el rumbo económico del presidente Javier Milei y trazó un contraste con la gestión de Massa. Remarcó que la actual administración llevó adelante una fuerte devaluación y retiró subsidios, mientras que hoy “las paritarias están congeladas” y las familias deben elegir entre afrontar servicios, transporte y otros gastos cotidianos.

“Hoy la góndola está más quieta, pero igual sigue faltándole plata para llegar a fin de mes y su heladera está más vacía”, afirmó. Para Guerrera, el escenario puede terminar siendo “mucho más caótico” y llamó a revisar el rol de Massa más allá del dato inflacionario. “Es el hombre que es: un estadista”, sostuvo.

El hombre de confianza del tigrense en la Legislatura bonaerense también cuestionó el rumbo que dejará Milei y advirtió sobre una Argentina “reprimarizada” y una clase media cada vez más afectada. En ese sentido, fue contundente al proyectar a su referente: “El indicado para revertir eso es Massa”.

De cara al escenario electoral, Guerrera defendió las PASO como herramienta para ordenar el peronismo y contempló una eventual competencia entre Massa y Axel Kicillof. Sin embargo, aclaró que la disputa no necesariamente debería darse en todos los niveles y que también podrían existir acuerdos electorales.

Respecto a una eventual candidatura de Massa a la Gobernación bonaerense, Guerrera evitó descartarla. “Yo no soy quien para descartarlo”, afirmó, aunque remarcó que su referente mantiene una “vocación inclaudicable” de ser Presidente de la Nación y que también tiene un compromiso con los bonaerenses y la unidad del peronismo.