Fiorini cuestionó el “contexto económico nacional” para la industria, mientras busca ser el candidato de LLA en Junín

En el marco del Día de la Industria, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, destacó el rol del sector productivo local, aunque también puso el foco en las dificultades que atraviesa la actividad a partir del actual escenario económico nacional.

“A pesar que el contexto económico nacional no es el ideal para la industria, creemos que hay pequeños motivos para estar juntos, encontrarnos y compartir este momento a modo de agradecimiento por el gran trabajo que realizan desde el sector privado”, señaló el jefe comunal.

Fiorini remarcó que la industria constituye “un motor súper importante” para el país y destacó el peso que tiene la provincia de Buenos Aires, que concentra alrededor del 50% de la producción industrial argentina. En el caso de Junín, sostuvo que se trata de la segunda actividad económica generadora de ingresos y riqueza.

El intendente también puso en valor el crecimiento de empresas locales y las historias familiares detrás de distintos emprendimientos. Según repasó, algunas industrias comenzaron en el patio de una casa o una cochera y con el tiempo llegaron al Parque Industrial, mientras que otras se instalaron allí desde sus comienzos y posteriormente ampliaron sus instalaciones.

Fiorini también enumeró obras y proyectos vinculados al predio, entre ellos la ejecución de cuadras de cordón cuneta y la intención de avanzar con pavimento y mejorar el acceso desde la Ruta Nacional 188.

“Desde el Gobierno de Junín continuaremos con el acompañamiento desde nuestro humilde lugar para que a la industria le vaya bien y se siga generando empleo”, sostuvo.