Diputados de distintos bloques impulsan un proyecto para declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental

Ante la situación que atraviesa el país en materia de salud mental, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto de ley para declarar la Emergencia Nacional en Salud Mental por el plazo de dos años.

La iniciativa lleva las firmas de Cecilia Moreau, Germán Martínez, Oscar Herrera Ahuad, Mónica Frade, Esteban Paulón, Nicolás Massot, Marcela Pagano, Natalia De la Sota, Lourdes Arrieta, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Juan Carlos Molina, Teresa García, Jimena López e Hilda Aguirre.

El proyecto plantea una serie de medidas urgentes y complementarias a la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, con el objetivo de fortalecer el sistema público de atención y ampliar el acceso a los servicios especializados.

Entre los principales puntos, la iniciativa propone la apertura, adecuación y fortalecimiento de dispositivos de asistencia en todo el territorio nacional, además de la reincorporación del personal cesanteado del hospital Laura Bonaparte.

También contempla el fortalecimiento de las Residencias Interdisciplinarias en Salud Mental y Adicciones (RISAM) y el restablecimiento inmediato del Programa Remediar en su componente de Salud Mental.

Otro de los ejes está vinculado con la atención telefónica. En ese sentido, se plantea incrementar la cantidad de operadores de las líneas gratuitas de asistencia en salud mental, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de crisis.

A su vez, el proyecto propone incrementar y distribuir de manera equitativa los recursos humanos especializados en salud mental, de acuerdo con las necesidades particulares de cada provincia.

En materia de tratamientos, la iniciativa establece la necesidad de garantizar el acceso oportuno a psicofármacos, siempre de acuerdo con la prescripción médica, de manera equitativa y sin restricciones.

Un capítulo específico para niños y adolescentes

El proyecto también incorpora un capítulo destinado específicamente a niños, niñas y adolescentes, con medidas orientadas a fortalecer la prevención y la atención temprana.

Entre las propuestas se encuentra la incorporación de equipos interdisciplinarios con formación específica en salud mental de niños y adolescentes en todos los dispositivos del primer nivel de atención.

Además, se plantea el diseño y la implementación de programas integrales de salud mental destinados a este grupo etario.

Un fondo para financiar la emergencia

La iniciativa contempla también la creación del Fondo Especial Federal Solidario para la Emergencia en Salud Mental, que tendría como objetivo financiar las distintas acciones previstas por la ley.

Según el proyecto, entre las fuentes de financiamiento del fondo se incluiría un porcentaje del impuesto a las apuestas online que actualmente se destina al Tesoro Nacional.