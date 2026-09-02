Arranca el "Corredor Teatral": nueve elencos recorrerán el noroeste bonaerense

Con el objetivo de promover el acceso a la cultura, democratizar las artes escénicas y fortalecer la red de salas e instituciones del interior provincial, el colectivo de Trabajadores del Teatro Independiente "Moviendo la 12" puso en marcha el "Corredor Teatral", un circuito cultural que recorrerá cinco municipios del noroeste bonaerense entre los meses de agosto y octubre.

La iniciativa, que abarca a las localidades de Junín, Bragado, Chacabuco, General Pinto y Pehuajó, cuenta con la participación de 9 elencos regionales que presentarán propuestas variadas como teatro, títeres, danza-teatro y teatro de sombras orientadas a todo público. El proyecto se lleva adelante con el financiamiento del Consejo Provincial de Teatro Independiente (CPTI) a través de sus líneas de Subsidio de Gestión Colectiva.

Apertura de la sede Junín en el Teatro La Ranchería

En el caso particular de Junín, la programación arrancará este viernes 4 de septiembre en el Teatro "La Ranchería" (Chacabuco 40). En esta oportunidad, se presentará el espectáculo "Cucú, Pajarito de Madera", a cargo de la compañía bragadense "La Rueda Títeres".

La jornada estará destinada a la formación de nuevos públicos, ofreciendo dos funciones totalmente gratuitas articuladas con la Inspección de Educación Artística y la Dirección de Cultura municipal, orientadas a la asistencia de alumnos de Jardines de Infantes y Escuelas Primarias del distrito.

Articulación comunitaria y sindical

El despliegue de este corredor en la ciudad cuenta con una amplia red de acompañamiento institucional y gremial. Entre las entidades colaboradoras de la sede Junín destacan el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), SUTEBA, Carpinella Hnos. y el Taller de Cerámica y Alfarería "Orillas", reflejando el compromiso coordinado entre la gestión cultural independiente, el sector privado y los gremios locales.