El TC2000 vuelve a Junín: el detalle que puede marcar la diferencia en el Eusebio Marcilla

El TC2000 vuelve a Junín. Después de la recordada competencia disputada el año pasado en el Autódromo “Eusebio Marcilla”, la categoría regresará este sábado 5 y domingo 6 de septiembre al trazado de nuestra ciudad para disputar la séptima fecha de la temporada.

La llegada del TC2000 vuelve a poner a Junín en el centro de la escena del automovilismo nacional, con un fin de semana que promete actividad y protagonismo dentro de un campeonato que comienza a entrar en una etapa decisiva.

Pero además del atractivo que representa el regreso de la categoría al Eusebio Marcilla, habrá un aspecto técnico que puede terminar siendo determinante: el comportamiento de los neumáticos.

La combinación de sectores veloces y fuertes frenadas que presenta el circuito juninense exigirá a los equipos encontrar una puesta a punto equilibrada, capaz de mantener un buen ritmo sin comprometer la durabilidad de las cubiertas.

En ese escenario, Pirelli, proveedor oficial del TC2000, tendrá disponibles los P Zero Slick DH para las condiciones de pista seca y los Cinturato Rain en caso de lluvia.

“Llegamos a una etapa del campeonato donde cada detalle marca diferencias importantes. En Junín, los equipos deberán encontrar el equilibrio ideal entre velocidad, consistencia y cuidado del neumático”, explicó Fabio Sirico, director de Motorsport de Pirelli América Latina.

Según explicó la compañía, la correcta gestión de las temperaturas y el desgaste será clave para que pilotos y equipos puedan sostener un ritmo competitivo durante la competencia.

Los neumáticos que utilizará el TC2000 en Junín

Para piso seco se utilizará el P Zero Slick en medida 265/660-18, mientras que ante condiciones de pista mojada estará disponible el Cinturato Rain 285/645-18.

El neumático que tendrá mayor demanda durante la actividad será el delantero izquierdo, por lo que su comportamiento será seguido especialmente de cerca por las estructuras.

Para el P Zero Slick, la comba máxima indicada es de -2,0° tanto en el eje delantero como en el trasero, con una presión recomendada de 23 PSI en frío y 33 PSI en caliente.

En el caso del Cinturato Rain, la recomendación establece una comba máxima de -2° adelante y 0° atrás, con una presión de 26 PSI en frío y 36 PSI en caliente.

También será fundamental el control de las temperaturas. Pirelli recomienda no superar los 110°C y establece que la diferencia entre las zonas interna, central y externa no debería superar los 20°C.

A su vez, la diferencia térmica entre el eje delantero y el trasero no tendría que ser mayor a 25°C.

Así, mientras el público de Junín se prepara para volver a disfrutar del TC2000 en el Eusebio Marcilla, los equipos tendrán por delante un desafío que irá mucho más allá de acelerar. En un campeonato donde cada punto puede ser determinante, saber cuándo exigir y cuándo cuidar los neumáticos puede convertirse en la diferencia entre ganar y perder.