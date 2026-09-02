Una deuda de luz terminó en una amenaza con un arma y un allanamiento: secuestraron dos pistolas y municiones

Una discusión por una deuda vinculada al servicio de electricidad terminó con una amenaza a mano armada y un allanamiento policial en Junín, donde fueron secuestradas dos armas de fuego y municiones.

De acuerdo con la información difundida por La Verdad, el episodio tuvo como protagonista a un hombre de 31 años, quien habría amenazado con un arma a un comerciante en un domicilio de calle Primera Junta, en el marco de un conflicto relacionado con una deuda por el uso compartido de un medidor de luz.

A partir de la denuncia, se inició una investigación que permitió avanzar sobre la identidad y el domicilio del sospechoso. Las tareas estuvieron a cargo de efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Junín.

Con los elementos reunidos durante la pesquisa, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del acusado. Durante el procedimiento, los investigadores encontraron y secuestraron dos armas de fuego, municiones y un dispositivo de almacenamiento de imágenes, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El procedimiento fue llevado adelante bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 y el Juzgado de Garantías correspondiente.

El hombre quedó aprehendido y a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la amenaza y establecer la procedencia y situación legal de las armas secuestradas.

El caso vuelve a poner en evidencia cómo un conflicto originado en una situación cotidiana, en este caso una discusión vinculada al pago de un servicio, terminó derivando en un episodio que involucró armas de fuego y una intervención judicial.