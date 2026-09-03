Cayó en Junín un hombre buscado por tentativa de homicidio: tenía tres pedidos de captura

Un hombre de 61 años que permanecía prófugo de la Justicia fue detenido en Junín durante un allanamiento realizado por efectivos de la DDI Junín. Sobre el acusado pesaban tres pedidos de captura vigentes, entre ellos uno relacionado con una causa por homicidio.

La detención se produjo en el marco de una investigación por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tentativa de homicidio, a raíz de un hecho ocurrido en 2024.

De acuerdo con la denuncia incorporada a la causa, el hombre habría efectuado varios disparos contra otra persona, uno de los cuales impactó en su pierna izquierda.

A partir de ese episodio, personal de la DDI Junín inició una investigación para determinar el paradero del sospechoso. Las tareas incluyeron seguimientos de campo, análisis de registros fílmicos, información obtenida mediante la apertura de antenas telefónicas y testimonios.

Con el avance de la investigación, los detectives lograron establecer cuál era el domicilio donde el hombre se encontraba pernoctando. Con esa información, se solicitó y obtuvo la correspondiente orden de allanamiento y detención.

El procedimiento permitió localizar al acusado y concretar su inmediata detención, quedando a disposición de la Justicia.

Tres pedidos de captura vigentes

Además de la causa que motivó la investigación en Junín, el detenido era requerido por otros tres procesos judiciales.

Uno de los pedidos de captura, con fecha 24 de abril de 2025, correspondía a una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, a requerimiento del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Plata.

Otro estaba vigente desde el 9 de marzo de 2021, en una causa por infracción a la Ley 23.737 con fines de comercialización de estupefacientes, requerida por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Azul.

El tercer pedido, de fecha 17 de julio de 2026, correspondía a una causa caratulada homicidio, a requerimiento del Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Azul.

En la investigación y el procedimiento intervienen la UFIyJ N° 4 y el Juzgado de Garantías en turno del Departamento Judicial Junín, además del Tribunal en lo Criminal N° 5 del Departamento Judicial La Plata y el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Azul.

Fuente laverdad