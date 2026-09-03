Diego Cristina: “La Libertad Avanza va a competir en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”

En una entrevista exclusiva con Junín Digital, el concejal de La Libertad Avanza Diego Cristina se refirió al escenario político local y provincial, la relación que mantiene el bloque libertario con el oficialismo de Junín y las conversaciones que mantienen el PRO y LLA de cara a las elecciones de 2027.

Cristina aseguró que existe una buena relación institucional con el Ejecutivo municipal y con el bloque oficialista, aunque aclaró que actualmente no existe un acuerdo político formal entre los espacios.

“Hay muy buena relación con el Ejecutivo y con el bloque oficial. Tenemos vínculos con los distintos secretarios, en virtud de las comisiones que presidimos cada uno de nosotros”, explicó el concejal.

Sin embargo, marcó una diferencia respecto de la posibilidad de un entendimiento político formal. “Es una realidad que no hay acuerdo sellado”, sostuvo.

En ese sentido, Cristina destacó que los cuatro concejales libertarios conforman actualmente un bloque propio e independiente dentro del Concejo Deliberante. “Conformamos un bloque independiente de cuatro concejales, que es el Bloque de La Libertad Avanza, cada uno con su impronta y reconociendo nuestra preponderancia y peso específico dentro del HCD”, afirmó.

El concejal planteó que esa posición le permite al espacio mantener autonomía a la hora de tomar decisiones. “Tenemos la fortaleza suficiente para actuar en donde lo tengamos que hacer según las circunstancias”, señaló.

LLA y el PRO: el escenario hacia 2027

Uno de los principales interrogantes del escenario político bonaerense pasa por el eventual acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO. En los últimos días tomó fuerza la posibilidad de que el PRO plantee como condición para avanzar en un entendimiento que LLA no compita en aquellos municipios donde actualmente gobierna el macrismo.

Cristina fue contundente al fijar la posición de su espacio: “La Libertad Avanza va a competir en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires”.

El objetivo, según planteó, es disputar el poder provincial y construir una alternativa que permita al oficialismo nacional avanzar en territorio bonaerense. “Vamos a trabajar para ganar la provincia de Buenos Aires, el distrito más importante del país”, sostuvo.

De todos modos, consideró que la mesa de diálogo entre ambos espacios constituye una herramienta válida para discutir un eventual entendimiento. “Veo a la mesa de diálogo como un correcto instrumento que permita evaluar un entendimiento político más amplio y definir cómo competir en las elecciones de 2027”, explicó.

Para Cristina, cualquier acuerdo deberá tener como prioridad garantizar la gobernabilidad y mantener los lineamientos políticos de La Libertad Avanza. “El objetivo principal debe ser fortalecer la gobernabilidad y avanzar en una estrategia que permita continuar con el cambio y avanzar especialmente en la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que cualquier entendimiento electoral deberá contemplar la agenda impulsada por el presidente Javier Milei y remarcó que la prioridad debe estar puesta en evitar “el regreso al pasado”.

Como argumento para defender la gestión nacional, Cristina destacó la reducción de la inflación, el equilibrio fiscal y el resultado de las cuentas públicas. “Recibimos un país con 211% de inflación anual y hoy estamos en el 31,5%, una baja del 85%; control del déficit fiscal, alcanzando el déficit cero y saldos positivos en las cuentas públicas por primera vez en más de una década”, enumeró.

¿Un candidato propio en Junín?

Consultado específicamente sobre si La Libertad Avanza está en condiciones de presentar un candidato propio a intendente en Junín, Cristina evitó adelantar nombres y consideró que todavía es temprano para hablar de candidaturas.

“Somos dos espacios políticos diferentes, con puntos de entendimiento seguro. Por nuestra parte, vamos a trabajar por La Libertad Avanza en Junín. Es prematuro hablar de candidatos, creo que lo importante es consolidar nuestro espacio político en Junín”, respondió.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de que el espacio libertario tenga una candidatura propia en el futuro.

“Tenemos gente muy valiosa dentro de nuestra estructura partidaria, a la altura de las circunstancias y dispuesta a ser protagonista en el momento oportuno”, afirmó.

El concejal también destacó el funcionamiento de una mesa política local de La Libertad Avanza, donde —según explicó— se analiza la situación política nacional, provincial y local.

“El compromiso es con los vecinos de Junín que nos eligieron para defender las ideas de la libertad, ordenar el Estado y ponerle un freno definitivo al populismo que tanto daño le hizo a la provincia y al país”, concluyó Cristina.