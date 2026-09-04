Huerta en Casa: comenzó la temporada primavera-verano en Junín

Con el inicio de septiembre comenzó una nueva temporada del programa “Huerta en Casa”, una iniciativa que busca brindar a los vecinos herramientas y conocimientos para producir alimentos en sus propios hogares.

La propuesta, que transita su segundo año consecutivo, incluye la entrega de kits de semillas de estación y calendarios de siembra, además de capacitaciones sobre técnicas básicas para armar y mantener una huerta.

Los encuentros también incorporan contenidos vinculados con la alimentación saludable y el compostaje domiciliario, con el objetivo de enseñar a aprovechar los residuos orgánicos generados en la cocina para producir fertilizantes que posteriormente puedan utilizarse en la huerta.

En esta nueva edición se sumaron tres horarios de capacitación los días miércoles: a las 10, a las 14 y a las 18 horas. Según explicaron desde la organización, la modificación surgió a partir de sugerencias realizadas por vecinos que participaron de las ediciones anteriores.

La coordinadora de Asuntos Agropecuarios, Jorgelina Meccia, explicó que el programa apunta a acercar herramientas concretas a quienes quieran comenzar a producir sus propios alimentos.

“Es una nueva edición y es el segundo año que se realiza este programa ‘Huerta en Casa’, que surge con el propósito de entregarles a todos los vecinos interesados el kit de semillas, el calendario de siembra y, en esta oportunidad, sorteando cajones huerteros”, señaló.

La funcionaria también destacó que las capacitaciones buscan brindar conocimientos sobre el cultivo, la forma de incorporar lo producido en casa a la alimentación cotidiana y las técnicas de compostaje para reutilizar los residuos orgánicos.

Las primeras charlas se realizaron el miércoles 2 de septiembre, mientras que el próximo encuentro está previsto para el miércoles 9.

Los vecinos interesados pueden inscribirse a través de la página web oficial del Gobierno de Junín o mediante los enlaces difundidos en las redes sociales de la Dirección de Ambiente. Allí podrán completar sus datos y seleccionar el horario de capacitación que les resulte más conveniente.

Además, quienes participen podrán formar parte del sorteo de cajones huerteros, una herramienta destinada a facilitar la instalación de huertas en los hogares.