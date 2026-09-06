Petrecca se mostró con Karina Milei en un festival de doma en Lincoln

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, participó este domingo del cierre de la VIII Prueba de Doma “Bien Montados”, un tradicional encuentro ecuestre que se realizó durante todo el fin de semana en la Estancia Lavinia, ubicada en las cercanías de El Triunfo, en el partido bonaerense de Lincoln.

Milei estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja. La presencia de los tres dirigentes también se enmarca en la estrategia de La Libertad Avanza de fortalecer su armado político en la provincia de Buenos Aires de cara a las próximas elecciones.

Durante la visita, los funcionarios compartieron la jornada con dirigentes bonaerenses y participaron de las actividades previstas para el cierre del evento. También estuvieron el senador Pablo Petrecca, el intendente de Lincoln, Salvador Serenal, y autoridades y referentes locales del PRO, en una actividad que combinó la recorrida por el tradicional encuentro de doma con una nueva postal de la dirigencia libertaria en territorio bonaerense.

Un encuentro dedicado a los caballos de polo

“Bien Montados” se desarrolló entre el viernes 4 y este domingo 6 de septiembre en la Estancia Lavinia. La propuesta convocó a reconocidos domadores y criadores de caballos de polo de distintos puntos de la Argentina y de la región.

El anfitrión del encuentro fue Carlos “Polito” Ulloa, reconocido domador y uno de los impulsores de la reunión ecuestre. Durante las tres jornadas hubo distintas pruebas de doma, además de actividades tradicionales de campo.