Ponce de León fue profeta en su tierra y se quedó con el triunfo del TC2000 en Junín

Gabriel Ponce de León tuvo el domingo que todo piloto sueña: ganó en su ciudad, ante su gente y en uno de los escenarios que forman parte de su historia deportiva. El juninense se impuso en la séptima fecha del campeonato 2026 del TC2000, disputada en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín.

Al volante del Toyota Corolla Cross del Corsi Sport, Ponce de León protagonizó una carrera que tuvo distintos momentos y terminó con una victoria contundente para el piloto local, que volvió a celebrar en el trazado juninense.

La competencia comenzó con Marcelo Ciarrocchi tomando la punta, seguido por Franco Morillo, Lucas Carabajal y Emiliano Stang. Mientras los primeros intentaban acomodarse en los puestos de vanguardia, Matías Rossi debió ingresar a boxes en las primeras vueltas por un inconveniente en uno de sus neumáticos.

Un despiste de Benjamín Squaglia provocó el ingreso del Auto de Seguridad y neutralizó momentáneamente la competencia. Luego del relanzamiento, los protagonistas volvieron a acelerar y comenzó a tomar protagonismo una de las claves de la carrera: el cambio obligatorio de neumáticos.

Ponce de León fue uno de los primeros en cumplir con la detención reglamentaria. También pasaron por boxes Franco Vivian, Valentín Yankelevich, Emiliano Stang y Lucas Carabajal.

Con el correr de las vueltas, la estrategia comenzó a definir la carrera. Ciarrocchi y Morillo realizaron sus respectivas detenciones cuando faltaban poco más de diez minutos para el final. El cordobés logró conservar inicialmente la primera posición, pero Ponce de León consiguió superarlo y pasó a comandar la competencia.

La situación de Morillo fue diferente. El piloto juninense, que también había tenido una destacada actuación y se encontraba en la lucha por los puestos de adelante, sufrió un principio de incendio en su Chevrolet Tracker y debió abandonar la competencia.

En los últimos giros apareció nuevamente Matías Rossi, quien aprovechó un exceso de Ciarrocchi para avanzar hasta el segundo lugar. Sin embargo, Ponce de León ya había logrado establecer una diferencia suficiente para encaminarse sin sobresaltos hacia la bandera a cuadros.

Así, el piloto de Junín consiguió una victoria especialmente significativa: ganó en su propia ciudad y ante el público que lo acompañó durante todo el fin de semana.

El triunfo fue además el número 28 de Ponce de León dentro del TC2000 y el segundo que consigue durante la temporada 2026.

Detrás del juninense terminó Matías Rossi, a 1,013 segundos, mientras que Marcelo Ciarrocchi completó el podio a 4,370 segundos. Facundo Aldrighetti, Figgo Bessone, Lucas Carabajal, Emiliano Stang, Nicolás Palau y Franco Vivian completaron los diez primeros lugares.

Para Junín, la jornada tuvo además el sabor agridulce de la actuación de Franco Morillo, quien venía siendo uno de los protagonistas de la competencia pero no pudo completar la carrera debido al inconveniente sufrido en su vehículo.

Con el triunfo en el “Eusebio Marcilla”, Ponce de León volvió a poner a Junín en lo más alto del TC2000 y protagonizó uno de los momentos más importantes del fin de semana deportivo de la ciudad.

Final TC2000 en Junín

Pos Competitor Diff 1 GABRIEL PONCE DE LEON - 2 MATIAS ROSSI 1.013 3 MARCELO CIARROCCHI 4.370 4 FACUNDO ALDRIGHETTI 9.314 5 FIGGO BESSONE 26.102 6 LUCAS CARABAJAL 38.512 7 EMILIANO STANG 50.608 8 NICOLAS PALAU 55.877 9 FRANCO VIVIAN 1:15.485 — FRANCO MORILLO 11 Laps — MATIAS RODRIGUEZ 14 Laps — VALENTIN YANKELEVICH 15 Laps — NICOLAS TRAUT 21 Laps — BENJAMIN SQUAGLIA 23 Laps — FRANCISCO MONARCA 24 Laps

La próxima fecha del campeonato será el 27 de septiembre, cuando la categoría vuelva a presentarse en el autódromo El Zonda de San Juan.