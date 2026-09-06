Britos recibió a la vicepresidente Victoria Villarruel y recorrieron la Exposición Rural de Chivilcoy

El Intendente Guillermo Britos, recibió a la vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel en el Centro Multiagencia y 911. La jornada comenzó con la visita de Villarruel al Centro de Monitoreo Multiagencia, donde fue recibida por voluntarios de Defensa Civil. Posteriormente, junto al intendente Britos, recorrió las instalaciones y conoció el funcionamiento del sistema de emergencias, la Multiagencia y el 911, además de interiorizarse sobre el trabajo de coordinación y respuesta ante distintas situaciones.

Luego, ambos se trasladaron al predio de la Asociación Rural de Chivilcoy, donde fueron recibidos por la presidenta de la entidad, Yamila Farrell, y miembros de la comisión directiva.

El intendente y la vicepresidente participaron del tradicional corte de cintas y recorrieron la muestra, donde mantuvieron contacto con productores, expositores, comerciantes, representantes de instituciones y vecinos.

Veteranos y héroes de Malvinas participaron del izamiento de las banderas, escoltados por las banderas de ceremonia portadas por representantes de la comunidad rural y tradicionalista y Bomberos Voluntarios de Chivilcoy.

Posteriormente, integrantes del Taller de Folklore El Bozal bailaron el Pericón Nacional y el padre Ricardo Rodríguez realizó la bendición de la muestra agropecuaria.

Durante el acto inaugural, Britos destacó la importancia de la presencia de la vicepresidente en Chivilcoy y puso en valor el trabajo de la Asociación Rural y de los distintos sectores que participan de la exposición.

El jefe comunal remarcó la necesidad de sostener el diálogo entre el Municipio, las instituciones y los gobiernos provincial y nacional para avanzar en soluciones para la ciudad y, particularmente, para la zona rural.

También destacó el trabajo que lleva adelante el Municipio en el mantenimiento de los caminos rurales y planteó la importancia de continuar gestionando obras de infraestructura que requieren la participación de distintos niveles del Estado.

La presidenta de la Asociación Rural de Chivilcoy, Yamila Farrell, centró su discurso en las necesidades del sector agropecuario.

Entre sus planteos, reclamó a la Provincia soluciones para los puentes de Burtín, Salaverry y Los Copetes, además de mejoras en los caminos rurales, reducción de la presión tributaria y respuestas en materia de seguridad.

“El campo no pide privilegios al Estado en ninguno de sus ámbitos, pide condiciones para seguir produciendo en el futuro”.

Finalmente, Villarruel hizo uso de la palabra y destacó el potencial de Chivilcoy, al tiempo que se refirió a la infraestructura, la presión tributaria, el agregado de valor y la necesidad de generar oportunidades para los jóvenes en el interior.

“El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, expresó.

La vicepresidente también destacó la importancia de agregar valor en origen y señaló que el desafío es que los recursos generados en el territorio se traduzcan en empleo y desarrollo para las comunidades.

“No hay desarrollo territorial verdadero si nuestros jóvenes tienen que irse porque no encuentran oportunidades”, afirmó.