Triple choque en Ruta 5: diez personas heridas, entre ellas una menor

Un grave siniestro vial se registró durante la madrugada de este lunes sobre la Ruta Nacional 5, en jurisdicción del partido de Chivilcoy, donde se produjo un choque en cadena que involucró a un camión, un automóvil y una camioneta.

Según publicó Chacabuco en Red, el hecho ocurrió alrededor de las 00:42, a la altura del kilómetro 168,400 de la mencionada ruta, cuando un camión Mercedes Benz 1620 blanco, dominio BHI 156, intentaba incorporarse a la cinta asfáltica desde un criadero de aves de la zona.

El vehículo era conducido por Gustavo Norberto Romero, de 56 años, domiciliado en General Rodríguez, y trasladaba un acoplado cargado con pollos vivos. Al momento de ingresar a la ruta, en dirección hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el acoplado fue impactado en su parte trasera por un Chevrolet Vectra negro, que circulaba en sentido Chivilcoy-Alberti.

El automóvil era conducido por Camila Florencia Zalvidea, de 31 años, quien viajaba acompañada por Julieta Zalvidea, de 25; Maximiliano Villegas, de 36; y una menor de 12 años, cuya identidad se preserva por tratarse de una persona menor de edad. Todos serían residentes de Bragado.

Instantes después se produjo una segunda colisión. Una Volkswagen Amarok blanca que circulaba detrás del Vectra y en la misma dirección, no logró esquivar el obstáculo y terminó impactando contra el acoplado del camión.

La camioneta era conducida por Sergio Armando Ponce, de 61 años, quien viajaba acompañado por Raúl Ernesto Ferrou, de 27; Rocío Jaime, de 34; Macarena Ailén Casas, de 34; y Jonatan Paulo Hernández, de 34. Todos tienen domicilio en Henderson.

Varios heridos

Como consecuencia de la violencia de los impactos, todos los ocupantes del Chevrolet Vectra debieron recibir asistencia médica. También dos de los ocupantes de la Volkswagen Amarok fueron trasladados al Hospital Municipal de Chivilcoy.

De acuerdo con la información difundida por Chacabuco en Red, algunas de las personas heridas presentaban lesiones de carácter grave y permanecieron internadas en observación. No obstante, las fuentes sanitarias indicaron que ninguna de ellas se encontraba en peligro de vida.

El conductor del camión, Gustavo Romero, resultó ileso.

La ruta permaneció cortada

El accidente obligó a interrumpir completamente la circulación sobre la Ruta Nacional 5 durante varias horas. El corte fue necesario para permitir el trabajo de los peritos, retirar los vehículos involucrados y realizar las tareas de limpieza de la calzada.

En el operativo participaron efectivos de la Subestación Dardo Garelli, Policía Vial, Bomberos Voluntarios, ambulancias del SAME, Policía Científica y personal de la empresa concesionaria del corredor.

La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que deberán determinar las circunstancias precisas en las que se produjo la primera colisión y la posterior secuencia de impactos.