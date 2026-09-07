Saforcada celebró la 28ª Fiesta del Peón Rural

Saforcada vivió durante el fin de semana una nueva edición de la Fiesta del Peón Rural, una de las celebraciones tradicionales de la localidad, que este año alcanzó su 28ª edición y convocó a una multitud de vecinos de Junín y distintos puntos de la región.

Las actividades se desarrollaron durante dos jornadas y tuvieron como escenario principal la plaza de Saforcada, donde se concentraron los espectáculos, los desfiles y distintas propuestas vinculadas a las tradiciones rurales. El programa también incluyó juegos de rienda, carrera de sortijas, peñas, música en vivo, puestos gastronómicos y espacios destinados a emprendedores.

El buen clima del domingo favoreció la convocatoria y permitió que una gran cantidad de público se acercara desde temprano para disfrutar del desfile y de las actividades previstas para la jornada.

El delegado municipal de Saforcada, Juan Carlos Nápoli, destacó la respuesta del público y señaló que la convocatoria superó las expectativas de la organización.

Nápoli también destacó el trabajo realizado por la Dirección de Cultura para la organización de los espectáculos y mencionó especialmente el acompañamiento del secretario general del Municipio, Manuel Llovet.

Según explicó, uno de los momentos de mayor convocatoria se produjo el sábado por la noche, con la peña y los shows realizados en el salón, mientras que el domingo la actividad se trasladó principalmente a la plaza, que estuvo colmada de vecinos.