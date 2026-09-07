Dos detenidos por la agresión en un vagón ferroviario

La investigación por la violenta agresión sufrida por un hombre dentro de un vagón del predio ferroviario de Junín continúa avanzando y ya cuenta con dos personas detenidas, señaladas como presuntas responsables del ataque.

El hecho se conoció durante la madrugada del sábado, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en el sector ferroviario. Al arribar al lugar, efectivos policiales y personal judicial encontraron a la víctima inconsciente y con múltiples lesiones.

El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en terapia intensiva. Según se informó, su estado es estable, aunque presenta un hematoma cerebral importante y una hemorragia cerebral. En los próximos días los profesionales determinarán si resulta necesario realizar una intervención quirúrgica o efectuar un drenaje.

En declaraciones al diario La Verdad, el fiscal Eduardo Varas confirmó que hay dos personas imputadas y explicó cómo se originó la investigación. “Había una persona herida, hubo un llamado al 911. La persona presentaba heridas cortantes, quemaduras y se encontraba en estado de inconciencia”, señaló.

A partir de ese llamado se desplegó un operativo que permitió localizar durante esa misma madrugada al presunto agresor y a otra persona vinculada al episodio. De acuerdo con lo señalado por el fiscal, actualmente son dos los imputados en la causa, que fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

Varas también explicó que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, el episodio habría comenzado a partir de una pelea entre personas que permanecen en situación de calle y utilizan los vagones ferroviarios como lugar de permanencia.

“Hay tres testigos que señalan a dos personas como autores del hecho, además de una serie de pruebas”, sostuvo el funcionario judicial antes de tomar declaración indagatoria a los acusados.

La investigación también busca determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo la agresión y la participación que habría tenido cada uno de los detenidos. Según la información aportada por la Fiscalía, se trata de personas que tendrían antecedentes y problemas vinculados con las adicciones, en un contexto de hacinamiento y permanencia irregular dentro del predio ferroviario.

Respecto de la competencia judicial, Varas explicó a La Verdad que inicialmente se decidió no cuestionar la intervención de la Justicia Federal debido a las circunstancias en las que se produjo el hecho y a la urgencia que demandaba la situación.

“Al momento de conocerse este hecho que involucraba a esta persona había habido una interrupción del servicio ferroviario. En la urgencia entendí que era conveniente no cuestionar la competencia”, explicó el fiscal.

Fuente laverdad