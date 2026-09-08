Bomberos Voluntarios harán sonar las sirenas en todo el país para reclamar fondos al Gobierno nacional

Más de 1.000 asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país harán sonar sus sirenas este jueves a las 10 para reclamar al Gobierno nacional por la falta de transferencia de fondos establecidos por ley y exigir respuestas ante una serie de planteos económicos y normativos.

La convocatoria fue anunciada por el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales que integran el sistema nacional de Bomberos Voluntarios. La medida será simultánea en todo el territorio y, según aclararon las entidades, no afectará la atención de emergencias.

El principal reclamo está relacionado con los recursos previstos por la Ley Nacional N° 25.054. De acuerdo con los Bomberos Voluntarios, permanecen pendientes de ejecución y distribución $59.330.748.051 correspondientes al ejercicio 2025 y períodos anteriores.

Las asociaciones remarcaron que se trata de fondos que tienen una afectación específica establecida por ley y que, por lo tanto, no constituyen una ayuda extraordinaria ni un aporte discrecional del Estado nacional. Según sus estimaciones, el monto pendiente representa aproximadamente $45 millones por cada asociación.

Reclamo por las emergencias en rutas nacionales

El pedido de recursos es uno de los cuatro ejes de la protesta. Otro de los reclamos está relacionado con la atención de emergencias en las rutas nacionales concesionadas, donde los cuarteles intervienen habitualmente con sus vehículos, equipamiento y personal.

En este punto, los Bomberos Voluntarios reclaman que los contratos correspondientes a la nueva Red Federal de Concesiones, establecidos a partir del Decreto 97/2025, incorporen convenios obligatorios con las asociaciones que prestan ese servicio.

Entre las medidas solicitadas se encuentran una contraprestación mensual por la disponibilidad de los cuarteles, el reintegro de gastos extraordinarios y compensaciones por los daños que puedan sufrir los vehículos y equipamientos durante las intervenciones en siniestros ocurridos en esas rutas.

También reclaman la aplicación de una ley de 2021

Otro de los ejes está vinculado con la Ley N° 27.629 de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, sancionada en 2021.

Las entidades reclaman su aplicación integral y uniforme y ponen especial énfasis en la implementación efectiva, por parte de ARCA, del mecanismo de reintegro del IVA correspondiente a la compra de bienes, servicios y equipamiento destinados a los cuarteles.

A esto se suma un pedido al Ministerio de Economía y al Banco Central para agilizar los pagos al exterior. Según explicaron desde el sistema de Bomberos Voluntarios, el elevado costo de los vehículos de emergencia disponibles en el mercado nacional lleva a algunos cuarteles a recurrir a la compra de unidades usadas en otros países.

El sirenazo no afectará las emergencias

Los Bomberos Voluntarios aclararon que la protesta será una medida pacífica y simultánea en todo el país y que no interrumpirá el servicio de emergencias.

Durante el sirenazo, los cuarteles mantendrán sus guardias activas y la respuesta ante cualquier emergencia tendrá prioridad absoluta.

El objetivo de la medida es visibilizar los reclamos y exigir respuestas al Gobierno nacional, particularmente por la transferencia de los fondos establecidos por ley, sin afectar la tarea que los Bomberos Voluntarios desarrollan diariamente en sus comunidades.