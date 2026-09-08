Rescataron a un joven que estaba privado de su libertad en Agustín Roca y detuvieron a dos sospechosos

Un joven de 22 años fue rescatado luego de permanecer privado de su libertad en un domicilio de Agustín Roca, en el marco de un operativo que terminó con dos hombres detenidos en la ciudad de Junín.

De acuerdo a lo informado por laverdad, todo comenzó durante la tarde del lunes, cuando una mujer de 52 años se presentó en el Destacamento Policial de Agustín Roca para denunciar que su hijo había sido llevado por la fuerza de su vivienda.

Según relató la denunciante, alrededor de las 16.50 una camioneta blanca de cabina simple llegó hasta su domicilio. Dos hombres descendieron del vehículo y, mediante el uso de la fuerza física, se llevaron al joven. Poco después, la mujer recibió un mensaje a través de WhatsApp en el que le exigían el pago de 80 mil pesos a cambio de volver a ver a su hijo.

Como argumento, los captores habrían señalado una supuesta venta engañosa de flores de marihuana y amenazaron con matar al joven si no se concretaba el pago.

Ante la gravedad de la situación, tomó intervención la UFIJ N° 1 del Departamento Judicial Junín, que inició una investigación por el delito de privación ilegal de la libertad y convocó a efectivos de la DDI Junín.

La investigación permitió avanzar rápidamente sobre el recorrido realizado por los sospechosos. Personal de la DDI, junto con los Grupos Tácticos Operativos de las comisarías Primera y Segunda y efectivos del Comando de Patrullas Junín, realizó un relevamiento de cámaras de seguridad entre Agustín Roca y Junín.

El análisis de esas imágenes permitió establecer el recorrido de la camioneta y determinar un posible domicilio donde se encontrarían los responsables junto con la víctima.

Con esa información, y por disposición del fiscal interviniente, se realizó un allanamiento de urgencia en la vivienda señalada. Allí los efectivos encontraron al joven y lograron rescatarlo. Posteriormente fue trasladado a la sede de la DDI Junín, donde recibió asistencia y prestó declaración.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, los investigadores continuaron con las tareas de búsqueda y lograron localizar en Junín la camioneta utilizada en el hecho.

La Fiat Strada blanca fue interceptada en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Laprida. En el lugar fueron detenidos sus dos ocupantes, hombres de 47 y 22 años, ambos oriundos del Conurbano bonaerense.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente, que avaló el procedimiento y dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de privación ilegal de la libertad. Ambos detenidos fueron citados a prestar declaración en sede fiscal durante la mañana de este marte

Fuente laverdad