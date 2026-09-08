Valeria Arata propone una ley para que los municipios bonaerenses se anticipen al cambio climático

La senadora provincial Valeria Arata presentó un proyecto de ley para crear el Sistema Provincial de Adaptación y Resiliencia Climática Municipal, con el objetivo de que la Provincia y los municipios bonaerenses incorporen la prevención y la planificación como parte de una política permanente frente al cambio climático.

La iniciativa parte de una realidad que ya no es futura: las ciudades bonaerenses enfrentan cada vez con mayor frecuencia lluvias intensas, inundaciones, anegamientos, sequías, olas de calor y tormentas, que generan daños sobre viviendas, calles, desagües, hospitales, escuelas, servicios e infraestructura productiva.

“No podemos seguir pensando la política climática solamente desde la emergencia. Cuando el agua ya entró a una casa, cuando una calle quedó inutilizada o cuando una infraestructura crítica sufrió daños, muchas veces ya llegamos tarde. Tenemos que anticiparnos”, sostuvo Arata.

Planificar antes de que ocurra el problema

El proyecto establece que los 135 municipios bonaerenses deberán elaborar un Plan Municipal de Adaptación y Resiliencia Climática, con un horizonte mínimo de diez años.

Cada municipio deberá identificar sus riesgos, determinar qué población e infraestructura se encuentran más expuestas y establecer las obras y medidas necesarias, definiendo costos, plazos y fuentes de financiamiento.

“No todos los municipios tienen los mismos riesgos ni necesitan las mismas obras. Una política provincial inteligente tiene que establecer un marco común, pero permitir que cada territorio defina sus prioridades”, explicó la senadora.

De esta manera, mientras algunos municipios podrán priorizar desagües, drenajes y obras contra inundaciones, otros podrán concentrarse en infraestructura vinculada al agua, forestación, espacios absorbentes, medidas frente a olas de calor, sistemas de alerta temprana o protección de infraestructura crítica.

Recursos concretos para la prevención

Para que los planes no queden solamente en un diagnóstico, la propuesta incorpora financiamiento específico. El proyecto no crea nuevos impuestos ni un nuevo fondo: utiliza el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) y establece que, dentro del 70% que actualmente corresponde a los municipios, el 20% deberá destinarse obligatoriamente a proyectos de adaptación y resiliencia climática.

“La prevención también necesita presupuesto. Si sabemos que determinados eventos pueden volver a ocurrir, tiene mucho más sentido invertir en una obra que reduzca el riesgo que gastar mucho más después para reparar los daños”, señaló Arata.

La iniciativa también contempla un Índice Provincial de Riesgo y Vulnerabilidad Climática Municipal, que permitirá considerar las distintas realidades territoriales y orientar la asistencia técnica y los recursos complementarios hacia los municipios con mayores niveles de riesgo y vulnerabilidad.

Además, establece mecanismos de rendición de cuentas, seguimiento y transparencia sobre los recursos y proyectos ejecutados.

“Queremos que cada municipio pueda responder tres preguntas: cuáles son sus principales riesgos, qué necesita hacer para reducirlos y con qué recursos va a hacerlo. Eso es transformar la adaptación climática en una política concreta de infraestructura”, afirmó la senadora. El proyecto resume su objetivo en una definición: “Invertir antes para evitar daños después”.

Con esta iniciativa, Arata propone que la adaptación al cambio climático deje de ser solamente una respuesta frente a las emergencias y se convierta en una política de Estado basada en planificación, obras y recursos, con una mirada de largo plazo y respetando las necesidades particulares de cada municipio.