Restituyeron a Miguel Laiún como director de la Escuela Técnica N° 2

El director de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2 de Junín, Miguel Laiún, fue restituido en sus funciones y volvió a ocupar su cargo al frente de la institución, luego de varias semanas de haber permanecido apartado.

La decisión representa un giro en una situación que había generado preocupación dentro de la comunidad educativa y que derivó en manifestaciones y reclamos de alumnos y familias, quienes habían pedido públicamente el regreso del director.

En declaraciones realizadas a Diario Democracia, Laiún expresó su emoción por la restitución y por el acompañamiento que recibió durante el período en el que permaneció alejado de sus funciones.

“Estoy muy emocionado por todo el contexto. En verdad, me ha sorprendido y emocionado todo este tiempo la reacción y apoyo de la gente”, manifestó el director.

Laiún también destacó el trabajo colectivo desarrollado durante los últimos años en la institución y valoró especialmente el respaldo recibido por la comunidad educativa.

“Cuando hablamos de ‘Comunidad T2’, no son palabras huecas. Me siento un ladrillito en una construcción que venimos haciendo hace más de una década”, sostuvo en diálogo con dicho medio.

En esa misma línea, remarcó el compromiso de quienes forman parte de la escuela: “Somos un conjunto de docentes, no docentes y familias comprometidos para que la Técnica 2 mejore cada día”.

El apartamiento de Laiún había generado interrogantes debido a que no se habían conocido públicamente detalles precisos sobre las circunstancias que motivaron la medida. En ese momento, desde las autoridades educativas se había señalado que se trataba de una medida vinculada al resguardo y cuidado mientras se desarrollaba una investigación.

Con su restitución, Laiún retomó formalmente sus funciones al frente de la Escuela Técnica N° 2, mientras resta conocer mayores precisiones oficiales sobre el proceso que derivó en su apartamiento y las conclusiones de las actuaciones realizadas.