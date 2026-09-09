Secundaria de la UNNOBA: ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2027

La Escuela Secundaria “Presidente Domingo Faustino Sarmiento” de la UNNOBA inició el proceso de inscripción para los estudiantes que aspiran a ingresar a primer año durante el ciclo lectivo 2027.

La preinscripción permanecerá abierta hasta el 2 de octubre y está destinada a alumnos que actualmente cursan sexto año de la escuela primaria.

Para iniciar el trámite, las familias deberán completar el formulario de preinscripción disponible en el sitio de la Universidad. Una vez finalizado, deberán imprimirlo y presentarlo con la firma del padre, madre o tutor del aspirante.

Entre la documentación requerida se encuentra el DNI del estudiante y el certificado de alumno regular de sexto año de la escuela primaria, o bien el certificado oficial de estudios emitido por la autoridad correspondiente que acredite la aprobación de ese nivel.

Toda la documentación deberá ser presentada personalmente en la sede de la escuela, ubicada en Newbery 757, esquina Coronel Pringles, de lunes a viernes, entre las 10 y las 14.

Desde la institución recomendaron prestar especial atención al correo electrónico declarado durante la preinscripción, ya que será utilizado para recibir información y contraseñas vinculadas con el trámite. En ese sentido, sugirieron utilizar una cuenta que garantice la recepción de los mensajes y evitar direcciones de Hotmail o Live.

Cuándo será el sorteo

El ingreso a la escuela se definirá mediante un sorteo que se realizará el jueves 8 de octubre, a las 11, en el Auditorio Bicentenario de la Declaración de la Independencia, ubicado en Sarmiento 1169, Junín.

El procedimiento podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de AURA UNNOBA.

Curso de nivelación obligatorio

Como ocurre desde 2025, los estudiantes que resulten seleccionados, tanto en condición de titulares como de suplentes, deberán realizar un curso de nivelación de saberes.

La propuesta contempla contenidos de Lengua, Matemática y ambientación escolar y tiene carácter obligatorio para acceder a la vacante. Las instancias evaluativas que forman parte del curso, sin embargo, no son eliminatorias.

Jornadas para conocer la escuela

Además del proceso de inscripción, la institución ofrecerá distintas oportunidades para que las familias y los futuros estudiantes puedan conocer las instalaciones y la propuesta educativa.

Las puertas de la escuela estarán abiertas el sábado 19 de septiembre, de 9 a 11.30, y también durante la semana del 22 al 25 de septiembre, de 13.30 a 15.

La propuesta busca que quienes estén interesados en ingresar puedan acercarse a la institución y conocer de primera mano sus espacios y características antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

Fuente: UNNOBA