Massa llamó a la unidad del peronismo y destacó el triunfo en Marcos Juárez

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió trabajar por la unidad del peronismo junto a gobernadores y diputados, al llegar al Hotel Savoy para participar de un acto homenaje a José Manuel de la Sota.

“Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar en unidad con los gobernadores y con los diputados, y después el resto se verá”, afirmó Massa en declaraciones a Radio 10 desde el acto homenaje, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En ese marco, el dirigente se refirió a la discusión en el Congreso y planteó la necesidad de concentrarse en cuestiones que consideró más relevantes que las PASO.

“Me parece que mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más relevantes que las PASO, como es el tema del endeudamiento familiar”, sostuvo.

Massa también ponderó el resultado electoral obtenido por el peronismo en Marcos Juárez y destacó el proceso de unidad que llevó a esa victoria.

“Creo que fue un gran triunfo de FONT. Un gran trabajo de unificación”, concluyó.