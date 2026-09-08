85 soldados formoseños llegaron a Junín para reforzar el Grupo de Artillería 10

El Grupo de Artillería 10 “Teniente General Bartolomé Mitre”, con asiento en Junín, incorporó recientemente a casi 90 soldados voluntarios, de los cuales 85 son jóvenes provenientes de la provincia de Formosa.

La llegada del contingente se da en un momento de cambios para la unidad militar juninense, que forma parte de la X Brigada Mecanizada y se encuentra dentro del proceso de modernización y reequipamiento que lleva adelante el Ejército Argentino.

De acuerdo con lo informado por La Mañana de Formosa, la incorporación de los jóvenes formoseños estuvo vinculada con la importante cantidad de postulantes existentes en esa provincia y con la disponibilidad de vacantes en unidades militares de distintos puntos del país.

El jefe del Regimiento de Infantería de Monte 29 de Formosa, coronel Gustavo Insaurralde, explicó que existe una elevada demanda de jóvenes interesados en incorporarse a las Fuerzas Armadas, aunque las vacantes disponibles en las unidades formoseñas no alcanzan para cubrir la totalidad de los interesados.

Ante esta situación, el Ejército ofrece a los postulantes la posibilidad de ser destinados a otras unidades del país. Según explicó el militar, aproximadamente la mitad de los jóvenes consultados acepta la alternativa de trasladarse a otra provincia.

En el caso de Junín, fueron 85 los soldados formoseños que aceptaron esa posibilidad y se incorporaron al Grupo de Artillería 10.

Modernización de la unidad

La llegada del nuevo personal coincide además con una etapa de modernización de las capacidades del Grupo de Artillería 10.

Entre los principales cambios previstos se encuentra la incorporación del sistema de artillería autopropulsada ATMOS 2000, de 155 milímetros, destinado a reemplazar progresivamente las piezas de artillería remolcadas que utiliza actualmente la unidad.

Se trata de un sistema montado sobre un vehículo táctico de ruedas que incorpora tecnología digital para tareas como navegación, cálculo balístico y control de tiro. Su utilización permitirá aumentar la movilidad de las unidades y reducir los tiempos necesarios para el despliegue y la puesta en funcionamiento de las piezas.

En ese contexto, el incremento de la cantidad de efectivos permitirá contar con personal destinado a las tareas de operación, mantenimiento, logística y capacitación vinculadas con el nuevo equipamiento.

Para los 85 jóvenes provenientes de Formosa, el arribo a Junín representa además el inicio de su carrera como soldados voluntarios dentro del Ejército Argentino. Su incorporación se suma a la estructura existente en el Grupo de Artillería 10 y refuerza la presencia de personal militar en la ciudad.

El movimiento de efectivos y la renovación del equipamiento marcan, de esta manera, una nueva etapa para la unidad militar con asiento en Junín, que se prepara para operar con sistemas de artillería de mayor movilidad y tecnología.

Fuente lamañana