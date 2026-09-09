Colisión entre dos motocicletas en la Ruta 188 provocó un principio de incendio y dejó un conductor hospitalizado

Dos motos protagonizaron un violento choque durante la mañana del martes 8 de septiembre en la intersección de la Ruta Provincial N° 188 y la calle Paso, evento que movilizó a personal policial, servicios de emergencias médicas y a la dotación de Bomberos de Junín.

El siniestro vial se registró alrededor de las 08:00 hs. Al arribar la unidad de bomberos a las 08:10 hs, los efectivos constataron un principio de incendio sobre uno de los vehículos involucrados, una motocicleta Zanella 90 (dominio 173 GOM). Las llamas, originadas tras el impacto, lograron ser extinguidas de manera inmediata por personas que transitaban por el lugar mediante el uso de un matafuegos manual.

Asistencia médica y lesionados

La Zanella 90 era conducida por Ariel Cardozo, quien sufrió una lesión a la altura del codo derecho y diversos golpes por la caída. Ante esta situación, el motociclista fue asistido y trasladado por la Ambulancia N° 1 del SAME —a cargo de la enfermera Beltrán— hacia el Hospital Interzonal General de Agudos "Dr. Abraham Félix Piñeyro" para realizarle los estudios correspondientes y efectuar un control preventivo.

En el accidente se vio involucrado un segundo rodado, una motocicleta Corven 150 cc sin dominio colocado, guiada por Tobías Nahuel Flores. El joven fue evaluado en el lugar por los profesionales médicos del servicio de emergencias, determinándose que no requería traslado al nosocomio local.

En la escena del hecho trabajó un móvil del Comando de Patrullas Junín para ordenar el tránsito en una zona de alta circulación vehicular y preservar el área para las pericias de rigor.