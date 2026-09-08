Choque entre dos camiones en la Ruta 5: uno de los conductores es de Junín

Un accidente protagonizado por dos camiones se registró durante la madrugada de este martes sobre la Ruta Nacional 5, a pocos metros de la rotonda de acceso a Carlos Casares. Uno de los conductores involucrados es oriundo de Junín.

De acuerdo con la información publicada por Casares On Line, el siniestro ocurrió poco después de las 3 de la madrugada y tuvo como protagonistas a dos camiones Iveco que circulaban por el sector.

Según las primeras informaciones, uno de los vehículos, equipado con caja térmica, era conducido por Alexis Piro, domiciliado en Paso del Rey. Al aproximarse a la rotonda de ingreso a Carlos Casares, el transporte habría reducido su marcha para poder ingresar al distribuidor.

Detrás circulaba otro camión Iveco, perteneciente a la empresa Andreani, al mando de Pablo Capitanelli, con domicilio en Junín.

Por circunstancias que serán determinadas en las actuaciones correspondientes, el conductor del segundo vehículo no habría logrado detener la marcha a tiempo y terminó impactando contra la parte trasera del camión que circulaba delante.

Importantes daños en el camión de Andreani

La violencia de la colisión provocó importantes daños materiales, principalmente en la cabina del camión de Andreani.

Pese a la magnitud del impacto, no se registraron personas heridas, por lo que el accidente dejó como saldo únicamente daños materiales.

Tras el choque, los dos vehículos permanecieron durante varias horas en el sector, lo que generó complicaciones y obligó a circular con precaución por el acceso a la ciudad.

Finalmente, los camiones fueron retirados del lugar y la circulación pudo normalizarse.

Las causas y circunstancias precisas del accidente serán establecidas a partir de las actuaciones correspondientes.

Fuente: Casares On Line.