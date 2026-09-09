Katopodis reúne en Junín a referentes de la Región Norte para debatir el Plan Estratégico de Infraestructura

El próximo jueves 17 de septiembre, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, encabezará en Junín, el quinto encuentro “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, un espacio de diálogo y participación para diseñar una agenda de desarrollo para el territorio bonaerense.

El encuentro se realizará de 9 a 16 hs, en la Universidad Nacional del Noroeste (UNNOBA), Jorge Newbery 320, y contará con la participación de actores estratégicos y referentes de la sociedad civil de los municipios de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Viamonte, Junín, Leandro N. Alem, Pergamino, Rojas, Salto, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco.

Las y los interesados deben inscribirse de forma online ingresando al siguiente link: https://encuentrosregionales.minfra.gba.gob.ar/home

Esta iniciativa tiene por objetivo debatir el Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, enfocado en los desafíos y oportunidades de cada región; buscando incorporar la mirada y la experiencia de los actores territoriales; y así definir líneas de acción y obras estratégicas para el desarrollo regional.

Ya se realizaron los otros cuatro encuentros en Tandil, San Pedro, Chascomús y Trenque Lauquen.

Las y los asistentes estarán divididos en mesas participativas en las que se debatirá sobre Conectividad y logística; Recursos hídricos; Energía; Infraestructura para las ciudades; Infraestructura del cuidado; y Juventudes.

Con estos encuentros, durante este año, se recorrerán las ocho regiones del interior de la Provincia de Buenos Aires, donde organizaciones sociales, entidades productivas, empresas, cooperativas, mutuales, universidades, instituciones deportivas, municipios, organizaciones religiosas y referentes territoriales podrán participar de la construcción de una agenda de infraestructura que refleje las necesidades y oportunidades de cada región.