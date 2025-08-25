Ristra y Sarmiento juegan en Villa Soldati

Por la sexta jornada del Torneo Clausura, Deportivo Riestra recibe a Sarmiento, este lunes a las 15 horas, en el Estadio Guillermo Laza de Villa Soldati, con el arbitraje de Pablo Echavarría.
El Verde acumula dos partidos sin derrotas y esta tarde tiene una buena oportunidad de subir en la tabla anual ya que perdieron Instituo, Banfield y Gimnasia; y empató Unión; además, si gana también se posicionará en zona de clasificación.
Para este duelo, Sava probó con el ingreso de Jonatan Gómez por Elián Giménez y si mantiene esa decisión habría solo un cambio.
Probables formaciones:
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristián Paz, Facundo Miño, Juan Randazzo, Nicolás Sansotre; Pedro Ramírez, Jonatan Goitia, Mateo Ramírez, Miltón Celiz, Jonatan Herrera, Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Gastón González; Iván Morales Bravo y Joaquín Ardaiz. DT: Facundo Sava.
Árbitro: Pablo Echavarría.
Estadio: Guillermo Laza