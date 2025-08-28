¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

deportes

TC2000: ¡Apretadísimo! Así llega el campeonato al Autódromo Eusebio Marcilla de Junín

La séptima fecha de la temporada 2025 del TC2000 tendrá lugar este fin de semana en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. Los flamantes modelos SUV de la categoría estarán compartiendo circuito una vez más con el Top Race y la Fiat Competizione.

Por Redacción

Jueves, 28 de agosto de 2025 a las 10:00

La categoría llega con el “Misil” como nuevo líder del campeonato tras alcanzar las 116 unidades y pasar por una a su compañero Emiliano Stang. Por su parte, Franco Vivian es tercero con 98, Morillo cuarto con 53, seguido por Facundo Aldrighetti con 46.

Tabla completa del Campeonato del TC2000

Puesto Piloto Puntos
Matías Rossi 116
Emiliano Stang 115
Franco Vivian 98
Franco Morillo 53
Facundo Aldrighetti 46
Leonel Pernía 44
Marcelo Ciarrocchi 37
Matías Capurro 30
Gabriel P. de León 27
10° Tiago Pernía 25
11° Figgo Bessone 22
12° Nicolás Palau 14
13° Ernesto Bessone 9
14° Ulises Campillay 9
15° Mateo Polakovich 8
16° Diego Ciantini 6
17° Nicolás Traut 4
18° Juan Manuel Casella 3
19° Benjamín Hites 0
20° Christian Vallejo Schwarzenbach 0
21° Santiago Chiarello 0
22° Tomás Fernández 0

El cronograma para seguir la actividad de la actividad en Junín:

Viernes 29 de agosto 

  • 15.00 Top Race V6 / Series: Entrenamiento 1
  • 16.45 TC2000: Tanda 3 vueltas debutantes / autos nuevos
  • 17.00 Top Race V6 / Series: Entrenamiento 2

Sábado 30 de agosto:

  • 08.45 Top Race V6 / Series: Clasificación
  • 9.20 TC2000: Shakedown
  • 9.40 Fiat Competizione: Entrenamiento 1
  • 10.10 TC2000: Entrenamiento 1 Grupo A
    11.25 Fiat Competizione: Entrenamiento 2
    12.20 TC2000: Entrenamiento 2 Grupo A
    12.55 TC2000: Entrenamiento 2 Grupo B
    13.35 Fiat Competizione: Clasificación
    15.05 TC2000: Clasificación 
    16.05 Top Race V6 / Series: Sprint
    16.45 Fiat Competizione: Carrera 1
  • 10.45 TC2000: Entrenamiento 1 Grupo B

Domingo 31 de agosto:

  • 10.35 Fiat Competizione: Carrera 2
  • 11:25 Top Race Series / V6: Carrera Final
  • 12.40 TC2000: Carrera final