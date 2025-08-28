TC2000: ¡Apretadísimo! Así llega el campeonato al Autódromo Eusebio Marcilla de Junín

La séptima fecha de la temporada 2025 del TC2000 tendrá lugar este fin de semana en el autódromo “Eusebio Marcilla” de Junín. Los flamantes modelos SUV de la categoría estarán compartiendo circuito una vez más con el Top Race y la Fiat Competizione.
La categoría llega con el “Misil” como nuevo líder del campeonato tras alcanzar las 116 unidades y pasar por una a su compañero Emiliano Stang. Por su parte, Franco Vivian es tercero con 98, Morillo cuarto con 53, seguido por Facundo Aldrighetti con 46.
Tabla completa del Campeonato del TC2000
|Puesto
|Piloto
|Puntos
|1°
|Matías Rossi
|116
|2°
|Emiliano Stang
|115
|3°
|Franco Vivian
|98
|4°
|Franco Morillo
|53
|5°
|Facundo Aldrighetti
|46
|6°
|Leonel Pernía
|44
|7°
|Marcelo Ciarrocchi
|37
|8°
|Matías Capurro
|30
|9°
|Gabriel P. de León
|27
|10°
|Tiago Pernía
|25
|11°
|Figgo Bessone
|22
|12°
|Nicolás Palau
|14
|13°
|Ernesto Bessone
|9
|14°
|Ulises Campillay
|9
|15°
|Mateo Polakovich
|8
|16°
|Diego Ciantini
|6
|17°
|Nicolás Traut
|4
|18°
|Juan Manuel Casella
|3
|19°
|Benjamín Hites
|0
|20°
|Christian Vallejo Schwarzenbach
|0
|21°
|Santiago Chiarello
|0
|22°
|Tomás Fernández
|0
El cronograma para seguir la actividad de la actividad en Junín:
Viernes 29 de agosto
- 15.00 Top Race V6 / Series: Entrenamiento 1
- 16.45 TC2000: Tanda 3 vueltas debutantes / autos nuevos
- 17.00 Top Race V6 / Series: Entrenamiento 2
Sábado 30 de agosto:
- 08.45 Top Race V6 / Series: Clasificación
- 9.20 TC2000: Shakedown
- 9.40 Fiat Competizione: Entrenamiento 1
- 10.10 TC2000: Entrenamiento 1 Grupo A
11.25 Fiat Competizione: Entrenamiento 2
12.20 TC2000: Entrenamiento 2 Grupo A
12.55 TC2000: Entrenamiento 2 Grupo B
13.35 Fiat Competizione: Clasificación
15.05 TC2000: Clasificación
16.05 Top Race V6 / Series: Sprint
16.45 Fiat Competizione: Carrera 1
- 10.45 TC2000: Entrenamiento 1 Grupo B
Domingo 31 de agosto:
- 10.35 Fiat Competizione: Carrera 2
- 11:25 Top Race Series / V6: Carrera Final
- 12.40 TC2000: Carrera final