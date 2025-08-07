Sarmiento viaja a San Juan y Pratto se suma a la lista

El plantel de Sarmiento que dirige Facundo Sava (ahora sí fue confirmado) cerró la preparación en Junín y esta noche viajará rumbo a San Juan, donde realizará otra práctica (viernes) antes del encuentro ante San Martín, el sábado a las 14.30 horas. Lucas Pratto será parte de la delegación por primera vez desde su llegada.

El Verde contará con Lucas Pratto por primera vez entre los concentrados y el equipo titular no sufrirá grandes cambios con respecto al último encuentro que había sido dirigido por Javier Sanguinetti (terminó de arreglar su salida el miércoles). Si todo se confirma ingresarán Alex Vigo, Jonatan Gómez e Iván Morales Bravo por Jeremías Vallejos, Elián Giménez y Joaquín Ardaiz. De esta manera los once serán Lucas Acosta; Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, Carlos Villalba, Gómez, Gastón González; Santiago Rodríguez y Morales Bravo.

Sebastián Martínez será el árbitro principal del encuentro que se desarrollará en el Estadio Hilario Sánchez y que corresponderá a la cuarta jornada del Torneo Clausura que comenzará este jueves. Árbitro asistente 1: José Castelli. Árbitro asistente 2: Agustin Mendez. Cuarto árbitro: Yamil Possi. VAR: Germán Delfino. AVAR: Juan Pablo Loustau.