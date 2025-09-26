El Verde visita a Talleres

Por la décima fecha del Torneo Clausura, Talleres de Córdoba y Sarmiento se enfrentan, este sábado a las 21.15 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

El Verde atraviesa una racha positiva de dos triunfos y buscará algo que solo sucedió una vez desde el regreso a Primera División: ganar tres veces de manera consecutiva. La única vez que lo consiguió había sido en la Copa de la Liga 2022 cuando venció a San Lorenzo (2-1), Gimnasia (3-1) y Defensa y Justicia (2-1).

El buen momento del conjunto juninense lo tiene en la octava posición (último lugar de la clasificación) de la Zona B con doce puntos y vigécimo quinto en la tabla anual con 27 unidades con un partido menos (los 45 minutos que restan del 0-0 ante Rosario Central).

En cuanto a la actualidad, el plantel llega sin Jonatan Gómez, que alcanzó la quinta amonestación, y su lugar en la lista será ocupado por Tomás Guiacobini, mientras que Manuel García aparece como el reemplazante dentro del elenco titular; en tanto que Facundo Sava recibió tres fechas de suspensión tras ser expulsado frente a Barracas Central y no podrá estar en el banco de suplentes.

Por el lado del local, viene de igualar como visitante con el Canalla y marcha en el puesto 28 de la tabla anual con 20 puntos. Para esta jornada no podrá contar con Miguel Navarro, que vio la roja en el último partido, pero están en condiciones de regresar Matías Galarza (cumplió la fecha de suspensión), Nahuel Bustos y Luis Miguel Angulo (se recuperaron de diferentes lesiones).

La actualidad de la T es compleja ya que las expectativas del club eran estar en otro lugar de la tabla y como consecuencia el público reclama por el mal presente del equipo y aparecen cuestionamientos para el entrenador, Carlos Tévez, y el presidente, Andrés Fassi; aunque hablando estrictamente de fútbol Talleres fue protagonista y marcó supremacía con la mayoría de los rivales a los que enfrentó pero ese aspecto no se vio reflejado en los resultados.

Probables formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Matías Catalán, Rodrigo Guth, José Luis Palomino; Augusto Schott, Ulises Ortegoza, Juan Portilla, Gabriel Báez; Rubén Botta; Valentín Depietri y Federico Girotti. DT: Tévez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Insaurralde, Joel Godoy; Julián Contrera, García, Carlos Villalba, Elián Giménez, Gastón González; e Iván Morales Bravo. DT: Sava.

Árbitro: Dóvalo.

Estadio: Mario Alberto Kempes.