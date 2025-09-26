El Gobierno Nacional que encabeza el presidente Javier Milei anunció el cierre del espacio de atención y acompañamiento comunitario Casa Pueblo, y esta decisión generó un fuerte repudio en un amplio sector social de la ciudad de Junín.

Tras confirmarse la noticia, el lunes 22 de septiembre se realizó un abrazo simbólico en el lugar, bajo las consignas: “¡No al ajuste del Gobierno de Javier Milei!” y “¡No al cierre de los dispositivos comunitarios de acompañamiento de los consumos problemáticos!”.

La concejal de Fuerza Patria Junín, Clara Bozzano, estuvo presente en la jornada de apoyo y sobre la decisión del Gobierno Nacional expresó: “El cierre de Casa Pueblo es otro ejemplo de la crueldad con la que se maneja el presidente Milei. Lo que está pasando es muy triste y genera mucha indignación”.

Añadió: “El cierre está previsto para el martes 30 de septiembre. El personal profesional y administrativo, que son unas doce personas, se va a quedar sin trabajo, y a eso hay que sumarle que con el cierre de Casa Pueblo nuestra comunidad perderá un espacio clave para aquellos vecinos y vecinas que luchan contra las adicciones”.

Es importante mencionar que Casa Pueblo existe en Junín desde mediados de 2021 y que hasta el gobierno de Milei había funcionado bajo la órbita del SEDRONAR (Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas).

En la actualidad, su sede está ubicada en Comandante Escribano 434 y el espacio cuenta con equipos interdisciplinarios, integrados por psicólogos, trabajadores sociales, y educadores que atienden de modo gratuito a personas que están atravesando por una situación de consumo problemático para que tengan apoyo y contención en la prevención y el tratamiento.

Por último, Bozzano apuntó: “La decisión de cerrar este espacio tiene que ver con una crueldad sin precedentes. Con la excusa del ajuste, Milei cierra espacios que son muy importantes para nuestra comunidad. Hoy, lamentablemente, le toca a Casa Pueblo, un espacio que realmente es de suma utilidad para una persona que decide luchar contra una adicción”.