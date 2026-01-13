El primero en Junín

Argentino se impuso ante Peñarol, por 84 a 83, y logró ganar por primera vez en la temporada como local.

Argentino se sacó una espina que tenía clavada desde el comienzo de la temporada. La seguridad que brndaba El Fortín de Las Morochas cada vez que el Turco jugaba de local, en esta campaña no había sido la misma y en las siete fechas que había disputado hasta este lunes todas habían sido derrotas. Sin embargo, ante Peñarol cambió la suerte y el conjunto dirigido por Adrián Capelli se impuso por 84 a 83 en un cierre emocionante.

De esta manera, los juninenses alcanzaron los tres triunfos en la Liga Nacional de Básquet y quedaron a dos victorias del anteúltimo en la tabla, San Lorenzo.

En los 40 minutos, Argentino mostró ímpetu liderado por Jeremías Frontera (12 puntos) que le permitió estar arriba en el marcador y sobre todo porque encontró respuestas en diferentes manos, mientras que el visitante no dejaba de luchar con las apariciones de Agustín Pérez Tapia (13) y Thoton (15). Así, llegaron a un final cerrado donde una de las falencias del Turco casi le hace perder el juego: los libres (56%).

No obstante, Martín Trelles recuperó la pelota en ofensiva, Jeremías Sandrini no pudo definir porque se le escapó la pelota pero detrás apareció David Shriver para encestar y poner el 84-83. A los marplatenses les quedó la última pero Roberto Acuña lanzó exigido y la victoria quedó en Junín.

Fernando Podestá fue el goleador de la noche con 24 puntos.