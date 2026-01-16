A cinco años del último ascenso de Sarmiento a Primera División

Fue en un escenario especial. Desolado. Con un puñado de hinchas de cada equipo debido a la pandemia reinante. En el Estadio 15 de Abril, aquel 16 de enero de 2021, hace cinco años, se enfrentaron Estudiantes de Río Cuarto y Sarmiento. El Verde se impuso 4-3 en los penales, luego de igualar uno a uno en los 90 minutos y regresaba a Primera tras tres temporadas en la segunda categoría.

La pandemia, que había llegado a nuestro país en marzo de 2020, había obligado a suspender el torneo que estaba en marcha de la temporada 2019/20 y en la reformulación se armó otro llamado “Transición” que duró apenas un mes y medio. En la reestructuración se había tomado la tabla de posiciones del certamen suspendido y se armaron dos zonas de ocho equipos para jugar por el primer ascenso. Fueron siete fechas (una ronda), Sarmiento terminó primero y accedió a la disputa de la final frente al líder de la Zona A: Estudiantes de Río Cuarto.

En el medio, hubo algunas situaciones que marcaron la campaña ya que en la fecha tres, el encuentro con Defensores de Belgrano (12/12/2020) se suspendió por un desperfecto en las torres de iluminación del Estadio Eva Perón y continuó recién el 6 de enero (terminó uno a cero); en tanto que el entrenador que había arrancado el torneo y que permanecía desde el 2017, Iván Delfino, renunció en la cuarta fecha, en la previa del duelo ante San Martín de Tucumán. El partido terminó 1-0 y fue dirigido por el propio DT, que cuando finalizó el mismo expresó: “Dejo un auto en marcha y con el tanque lleno”.

Mario Sciacqua ganó la pulseada para sucederlo y un par de días más tarde ya tenía el buzó de técnico puesto para debutar en la quinta jornada frente a Deportivo Riestra y en el cuerpo técnico permaneció Gerardo Alfaro, ayudante de Delfino.

De la mano de Sciacqua, el equipo consiguió ocho puntos en los tres partidos y lo que restaba ante Defensores (metió el gol en la reanudación) para quedar primero en el grupo luego del sufrido empate en la última fecha, en Rafaela.

El arranque de aquella tardecita del 16 de enero trajo los fatídicos recuerdos de las finales del 2018 y 2019 porque el conjunto de Río Cuarto pareció no sentir la presión de jugar una definición para llegar a la máxima categoría y desde el arranque empujó al Verde contra su propio arco. Mancinelli primero y Vicentini después habían despejado el peligro hasta que a los 21 Bruno Sepúlveda se encargó de traducir un gran centro de Lucas Suárez en el uno a cero.

Sarmiento no encontraba respuestas. Sin embargo, pasado los treinta minutos, logró pararse en otro sector del campo gracias a sumar pases y a los 39 una jugada que se inició por derecha terminó con un preciso tiro de zurda de Claudio Pombo que se metió junto al palo derecho de Ardente y a partir de allí el trámite definitivamente fue otro.

La segunda parte, y sobre todo los minutos finales, se jugaron en el terreno de lo emocional: hubo dos expulsados (uno de cada equipo), jugadores lesionados que dejaban la piel (Facundo Castet uno de ellos) y situaciones en los dos arcos; no obstante, el resultado fue empate y todo se resolvió en los penales.

La cosa tampoco arrancó bien para los juninenses porque nada más y nada menos que Torres, el goleador, falló el primero atrayendo a los fantasmas nuevamente, pero Ardente erró el tercero de los riocuartenses y finalmente surgió Manuel Vicentini, en el último disparo de la tanda, para recostarse sobre su derecha para sacar el tiro de Sepúlveda y darle a Sarmiento el retorno a Primera División.

La campaña:

Fecha 1: Sarmiento 0-Villa Dálmine 0

Fecha 2: Gimnasia de Mendoza 2-Sarmiento 3 (Jonatan Torres -2- y Claudio Pombo).

Fecha 3: Sarmiento 1 (Mauro Albertengo)-Defensores de Belgrano.

Fecha 4: Sarmiento 1 (Jonatan Torres)-San Martín de Tucumán 0.

Fecha 5: Deportivo Riestra 1-Sarmiento 2 (Federico Vismara y Jonatan Torres).

Fecha 6: Sarmiento 1 (Gabriel Graciani)-Tigre 1.

Fecha 7: Atlético Rafaela 0-Sarmiento 0.

Final (Detalle de CAS Mi Pasión Tomo 4):

Estudiantes de Río Cuarto 1 (3): 1-Luis Emanuel Ardente; 4-Gastón Américo Benavídez, 6-Gonzalo Maffini, 2-Nicolás Agustín Ferreyra, 3-Lucas Matías Suárez Scalarea, 7-Nahuel Adriel Cainelli (39 minutos del segundo tiempo, 15-Néstor Ezequiel Ortigoza -quien pasó a ser capitán-), 10-Víctor Raúl Beraldi (14 minutos del segundo tiempo, 14-Maximiliano Padilla), 5-Gastón Ezequiel Bottino (capitán hasta que dejó la cancha) (39 minutos del segundo tiempo, 13-Alan Cristian Vester), 8-Maximiliano Gabriel Comba (21 minutos del segundo tiempo, 18-Javier Ferreira), 9-Ibrahim Hesar (En el inicio del segundo tiempo, 17-Yair Ezequiel Arismendi) y 11-Bruno Christian Sepúlveda. SUPLENTES: 12-Brian Leandro Olivera y 16-Álvaro Cuello. D.T.: Sergio Marcelo Vázquez.

Sarmiento 1 (4): 1-Manuel Matías Vicentini (capitán); 4-Martín García, 6-Braian Javier Salvareschi, 2-Federico Mancinelli, 3-Facundo Damián Castet (47 minutos del segundo tiempo, 13-Francisco Javier Oliver), 7-Gabriel Maximiliano Graciani, 10-Sergio Alejandro Quiroga Gabutti (37 minutos del segundo tiempo -inmediatamente después de la expulsión de García-, 14-Luis Yamil Garnier), 5-Federico Vismara, 8-Claudio Martín Pombo (28 minutos del segundo tiempo, 18-Benjamín Manuel Borasi), 11-Mauro Rafael Albertengo (En el inicio del segundo tiempo, 15-Fabio Francisco Vázquez) y 9-Jonatan Gabriel Torres. SUPLENTES: 12-Facundo Andrés Daffonchio; 16-Maximiliano Fabián Fornari y 17-Guido Nahuel Vadalá. D.T.: Mario Alfredo Sciacqua.

Nota: Federico Galván

Foto: Mariano Morente