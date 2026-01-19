Fiorini con la del verde: "La nueva camiseta hay que llevarla con responsabilidad"

Con la presencia del intendente de Junín, Juan Fiorini y autoridades del Departamento Ejecutivo Municipal, el Gobierno de Junín acompañó la presentación oficial del plantel profesional del Club Atlético Sarmiento para la temporada 2026 y el lanzamiento de la nueva indumentaria que vestirá la institución durante este año deportivo, en un encuentro que reunió a dirigentes, futbolistas, cuerpo técnico, socios e hinchas. “Sarmiento es el verde, es identidad, es símbolo, pero es Junín, mucha gente nos identifica por este club y para nosotros como gobierno es importante acompañar a esta dirigencia que ha logrado tanto”, expresó Fiorini durante el acto reafirmando el fuerte vínculo identitario que une al “Verde” con toda la comunidad juninense.

En este marco, desde la institución verdolaga destacaron especialmente el acompañamiento permanente del Municipio para fortalecer el crecimiento del club y consolidar mejoras estructurales en su predio deportivo, como parte del desarrollo integral que sostiene el proyecto en Primera División. Al respecto, el presidente Fernando Chiófalo valoró el trabajo conjunto con el Gobierno de Junín y señaló que “cada vez que necesitamos al Municipio golpeamos la puerta y siempre estuvieron a disposición”, agradeciendo además el apoyo brindado para facilitar obras y mejoras que hoy permiten el funcionamiento cotidiano de todas las categorías.

Cabe destacar que esta temporada el Club Atlético Sarmiento estrenará indumentaria oficial confeccionada por la firma rosarina Kion, que será el nuevo sponsor técnico del club y reemplazará a la marca anterior, en el marco de un acuerdo que busca continuar jerarquizando la imagen institucional y deportiva de la entidad. Además, el “Verde” viene desarrollando un proceso de armado y puesta a punto del plantel profesional para afrontar la competencia 2026, con incorporaciones y movimientos en el mercado de pases de cara a un nuevo desafío en la Liga Profesional.

Durante la presentación, Fernando Chiófalo, presidente del Club Atlético Sarmiento, compartió una reflexión profunda sobre el camino recorrido por la institución, al recordar los comienzos de la gestión hace casi dos décadas: “Cuando el club atravesaba dificultades estructurales y deportivas, sin espacios propios para entrenar y con numerosos condicionantes que parecían impedir el crecimiento, es donde más estuvimos y pensamos en sostener, el valor del trabajo continuo y la convicción dirigencial para transformar aquella realidad en un proyecto sólido que hoy lleva al club a disputar su sexto año consecutivo en la máxima categoría, es lo que más valoramos, porque lo vemos”.

Asimismo, sostuvo que “este presente se apoya en una planificación integral que contempla obras, infraestructura, formación y profesionalización de todas las áreas del fútbol, como por ejemplo el desarrollo del predio y el fortalecimiento del semillero juvenil como base del futuro, las instalaciones ya se están consolidando en este lugar, como el restaurante, oficinas, un gimnasio de gran superficie y vestuarios, la vida del club se sostiene con cientos de chicos y trabajadores que diariamente transitan el espacio desde la mañana hasta la tarde”.

“El 2026 será un año trascendental porque se profundizarán inversiones y se implementará una nueva estructura en el fútbol juvenil, con una conducción ampliada y un equipo específico de trabajo para potenciar la formación, destacando además el armado del plantel profesional”, declaró el dirigente y luego añadió: “Dimos un salto cualitativo incorporando, por primera vez, una estructura más amplia de secretaría técnica y scouting, con especialistas dedicados a análisis de video, seguimientos y referencias para evaluar jugadores y proyectar futuro deportivo, este es un punto de partida que quedará marcado como un momento clave para el crecimiento institucional”.

Por último, Chiófalo, destacó el acompañamiento constante del Gobierno de Junín para el crecimiento institucional y para la concreción de obras fundamentales en el predio deportivo, remarcando que “este trabajo articulado se sostiene desde hace años, agradezco hoy la presencia del intendente Juan Fiorini, por la predisposición permanente, cada vez que necesitamos al Municipio golpeamos la puerta y están, como por ejemplo cuando solicitamos la asistencia con maquinaria y herramientas para facilitar tareas de nivelación y mejoras que hoy permiten el ingreso y funcionamiento diario del lugar en mejores condiciones, de eso se hizo cargo el Municipio, y estamos realmente agradecidos”.

A su turno, el intendente de Junín, Juan Fiorini, manifestó su satisfacción por haber sido parte de una jornada significativa para la institución y para la ciudad: “El Club Atlético Sarmiento ocupa un rol relevante en la comunidad juninenses, no solo como emblema local, sino como referencia deportiva a nivel nacional, el crecimiento sostenido del club es también un motivo de orgullo para todos los juninenses, al tratarse de un símbolo que trasciende lo futbolístico y representa identidad”.

“Todo lo conseguido es el resultado de una construcción seria año tras año, felicito a quienes integran la comisión directiva y al equipo profesional por afrontar una nueva temporada con objetivos renovados, desde el Gobierno de Junín lo mínimo que podemos hacer es acompañar a Sarmiento y a esta dirigencia que ha logrado tanto”, destacó haciendo hincapié en el esfuerzo, la planificación y el trabajo constante que lleva adelante la dirigencia, valorando al mismo tiempo la magnitud de todo lo realizado en el predio y el crecimiento institucional.

Por último, el Jefe Comunal se refirió a la presentación de la nueva camiseta como un símbolo especial de cara al comienzo de la competencia, y alentó a todos los protagonistas a transitar el año con compromiso, sentido de pertenencia y responsabilidad dentro y fuera de la cancha: “La nueva camiseta hay que llevarla con responsabilidad, les deseo todo el éxito para la nueva temporada, y por supuesto vamos a seguir acompañándolos, porque sarmiento somos todos”.